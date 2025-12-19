Dal Malignani alle frontiere del tech, ex studenti raccontano il futuro dell’innovazione

Ieri, l’Istituto Malignani ha aperto le porte al futuro dell’innovazione tecnologica con un incontro del progetto POC Our Future, che ha coinvolto le classi del triennio di Informatica e Telecomunicazioni in una giornata di confronto, ispirazione e orientamento.

L’iniziativa ha messo al centro il valore della formazione tecnica unita alla passione personale, mostrando agli studenti come queste possano trasformarsi in carriere di successo nei settori più avanzati dell’innovazione, dall’Intelligenza Artificiale al Quantum Computing, fino alla Cybersecurity.

Protagonisti dell’evento sono stati alcuni ex studenti del Malignani, oggi professionisti affermati in realtà tecnologiche di primo piano a livello nazionale e internazionale. Attraverso le loro testimonianze hanno raccontato percorsi di studio e lavoro che li vedono impegnati quotidianamente su progetti ad alto contenuto innovativo e di respiro globale.

Tra gli ospiti intervenuti in presenza: Alberto Zurini, ricercatore in ambito AI ed ex Site Reliability Engineer in Infineon; Enrico Tranquillini, Software Engineer in Danieli; Federico Bertossi, studente ed esperto di Cybersecurity; Riccardo Marin, Software Engineer in Oracle; e Sofia Greco, professionista HR e fondatrice di startup.

A completare il quadro, i collegamenti da remoto con giovani talenti italiani impegnati in contesti d’eccellenza come Stanford, Columbia, Amazon, LinkedIn e Uber, che hanno condiviso esperienze internazionali di studio e carriera, offrendo agli studenti uno sguardo diretto sulle competenze oggi richieste dal mercato del lavoro tecnologico.

Il dialogo tra studenti ed ex allievi ha creato un ponte concreto tra scuola e mondo professionale, stimolando domande, riflessioni e grande partecipazione. L’incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e motivazione, con la soddisfazione degli organizzatori per l’interesse dimostrato e un sentito ringraziamento agli ospiti, testimoni di un sapere tecnico in continua evoluzione e fonte di ispirazione per le nuove generazioni.