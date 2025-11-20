Maltempo nell’Isontino: «Danni per milioni di euro»

La premessa non poteva che essere legata al dramma maltempo vissuto dall’Isontino negli ultimi giorni. A Villa Russiz, in occasione della presentazione dell’indagine congiunturale di Confcommercio Fvg, il presidente regionale Gianluca Madriz ha espresso «forte preoccupazione per i gravi danni subiti da una cinquantina di aziende del terziario del territorio, aggravati dal fatto che l’alluvione è arrivata a un mese dal periodo natalizio, uno dei momenti più importanti per i nostri settori. L’amarezza cresce se pensiamo che l’economia della provincia stava finalmente mostrando segnali concreti di ripresa dopo anni di sacrifici». Nonostante la situazione durissima, ha aggiunto Madriz, «molti imprenditori sono letteralmente nel fango a svuotare e ripulire le proprie attività pur di ricominciare. Confcommercio, insieme alla Regione e agli enti locali, sta attivando tutti i meccanismi possibili di supporto, sia morale sia con azioni concrete, che potranno essere definite meglio dopo una chiara stima dei danni, che ammonteranno comunque a milioni di euro. Oltre alla riattivazione delle attività commerciali, turistiche e ricettive, serviranno strumenti economici e finanziari adeguati per superare questo momento difficilissimo».