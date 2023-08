Maltempo, task force A&T 2000 per la gestione dei rifiuti

A&T 2000 ha istituito una task force per supportare i cittadini, le aziende e le amministrazioni comunali dei comuni colpiti dal maltempo delle settimane scorse. Lo rende noto la stessa società di gestione dei rifiuti.

Sono state definite inoltre delle linee guida per la gestione delle varie tipologie di rifiuti originate dal maltempo.

AMIANTO

In caso di amianto disperso o danneggiato dagli ultimi eventi meteorologici, è necessario rivolgersi ad A&T 2000 al numero verde 800 482760 opzione 4. A&T 2000 fornirà le informazioni per la relativa gestione e, se richiesto, fornirà le indicazioni per il ritiro del kit per autorimozione.

In base alle disposizioni della Protezione Civile Regionale l’autorimozione è permessa in deroga fino al 30 settembre 2023 in caso di amianto frantumato a terra, con superficie totale fino a 50 mq e altezza massima di 3 metri. Negli altri casi, le bonifiche di coperture, anche se danneggiate, sono in capo agli interessati e vanno svolte solo tramite ditte autorizzate.

Sono sempre vietati l’abbandono o il conferimento e la lavorazione dell’amianto verso centri o ditte non autorizzate.

VERDE, INGOMBRANTI, INERTI, PANNELLI FOTOVOLTAICI

E’ necessario contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760 opzione 1

RIFIUTI SPECIALI

Si tratta di guaine bituminose, lana di roccia, cartongesso, isolanti, pannelli fotovoltaici .

Servizio emergenziale su prenotazione: contattare A&T 2000 al numero verde 800 482760 opzione 4 (oppure tramite [email protected]). In questi casi è necessaria l’autodichiarazione di provenienza del materiale Per l’amianto autorimosso, così come per la gestione di verde, ingombranti, inerti, pannelli fotovoltaici, isolanti, lana di roccia e guaina bituminosa originati dal maltempo non verrà richiesto né addebitato agli utenti alcun costo.