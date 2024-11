Mancano saldatori, alla Pilosio ci pensano le donne

Alla Pilosio di Tavagnacco il 25% delle donne dell’azienda lavora in officina. Un risultato che sfida gli stereotipi di genere in uno dei settori più tradizionalmente maschili.

Chiara, saldatrice di 24 anni, rappresenta il volto di questa rivoluzione ‘rosa’. “Dalla nostra parte abbiamo la passione e la precisione”, racconta, descrivendo il suo lavoro tra scintille, rumori assordanti e difficoltà fisiche e ambientali. Come lei, Jessica, Sonia, Tiziana o Martina. Quest’ultima, di appena 21 anni, ha trovato nell’azienda un ambiente stimolante dove portare avanti la passione per la meccanica trasmessa dal padre. “Sembra impossibile, eppure queste ragazze hanno appreso in modo più veloce dei colleghi,” ammette Antonio Di Minin, Direttore Generale di Pilosio, sottolineando la flessibilità e la competenza delle donne in officina.

L’azienda, rilanciata nel 2021 dall’industriale Nereo Parisotto, punta sull’inclusività come elemento chiave per il successo. “Le donne come Chiara, Martina, Jessica, Sonia e Tiziana dimostrano che la metalmeccanica può essere un’opportunità stimolante per tutti”, afferma Parisotto.