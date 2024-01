Dal manifatturiero il 25 per cento del Pil regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sebbene il settore manifatturiero del Friuli Venezia Giulia contribuisca al Pil regionale “solo” per il 25 per cento, tra il 2007 e il 2022 il valore aggiunto reale della industria manifatturiera della regione più a est del Paese è diminuito del 6,6 per cento. Tra tutte le regioni presenti in Italia solo la Basilicata (+35,1 per cento), il Trentino Alto Adige (+15,9 per cento), l’Emila Romagna (+10,1 per cento) e il Veneto (+3,1 per cento) vantano dei risultati migliori del FVG. Il dato medio nazionale è stato del -8,4 per cento, con punte di contrazione che in Calabria hanno toccato il -33,5 per cento, in Sicilia il -43,3 per cento e in Sardegna addirittura il -52,4 per cento. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Udine con 3,8 miliardi di euro di valore aggiunto nominale nel 2021, rimane l'area più "manifatturiera" del FVG. Seguono Pordenone con 3 miliardi di euro, Trieste con 1,3 miliardi di euro e Gorizia con 1 miliardo di euro.

Il comparto che nell’industria del FVG ha subito la contrazione più pesante del valore aggiunto in questi ultimi 15 anni è stato quella della produzione e distribuzione dell’energia elettrica e del gas (-25 per cento). Seguono i mobili (-22,8 per cento), distribuzione acqua e trattamento rifiuti (-15,2 per cento), il mobile (-12,9 per cento) e computer/apparecchiature elettriche (-16,7 per cento). Per contro, invece, i settori che esibiscono una variazione anticipata dal segno più sono la gomma/plastica/vetro/ceramica (+13,1 per cento) la raffinazione/chimica/farmaceutica (+17 per cento), alimentari e bevande (+20,6 per cento) e acqua/reti fognarie (+33,7 per cento). Tra tutti le divisioni, la maglia rosa è ad appannaggio dell’estrattivo, in 15 anni ha registrato un incremento addirittura del +168,1 per cento.