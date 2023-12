Manovra della Regione da 5,7 miliardi: botta e risposta in aula

Una manovra di bilancio 2024-26 extralarge quella della Regione Friuli Venezia Giulia, in discussione in consiglio regionale con 5,7 miliardi di euro di risorse, oltre 600 milioni in più della manovra approvata un anno fa. I tre disegni di legge e in particolare poste per la Stabilità sono stati illustrati da Antonio Calligaris (Lega), Alessandro Basso (FdI), che ha anche illustrato la Nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza regionale 2024, Mauro Di Bert (Fedriga Presidente) e Andrea Cabibbo

(Forza Italia). Alla sanità la parte più cospicua, con 3 miliardi e 181 milioni e un aumento di 278 mln rispetto al 2023. Le risorse principali toccano anche l’emergenza maltempo, investimenti nel settore energetico, prevenzione del rischio idrogeologico, interventi per studenti universitari, promozione economica con 280 milioni. Al settore del lavoro e al comparto produttivo 170 milioni di euro, più 27% rispetto a un anno fa. Ulteriori 20 milioni vanno alla Protezione civile, 14 milioni per la Promozione di Go!2025. Importanti investimenti anche sull’ambiente, gli enti locali, edilizia e trasporti.

Una manovra definita dalla maggioranza equilibrata che guarda allo sviluppo della Regione per le sfide del futuro. Di diverso avviso le minoranze, che sottolineano compatte come i 600 milioni di euro in più non sono accompagnati da chiare strategie. Per il Pd i fondi di sanità, ambiente e enti locali andavano gestiti diversamente. Per il patto-Civica Fvg e Movimento 5 Stelle nonostante le risorse i temi centrali dell’economia non sono stati entrati. Per Open si tratta di una ricchezza illusoria distribuita a piene mani ma senza una visione.

