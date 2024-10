Manovra, Meloni: tutelati i cittadini. Serracchiani: solo propaganda

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una manovra da 30 miliardi che, per usare le parole della premier Giorgia Meloni, mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra nazionale senza nuove tasse per gli italiani. Il documento varato dal governo prevede un taglio strutturale alle tasse dei lavoratori e introiti per lo stato di 3,5 miliardi sui proventi di banche e assicurazioni da destinare alla sanità. Ci sarà poi un contributo di mille euro per i nuovi nati in famiglie con un isee inferiore a 40 mila euro. I ministeri subiranno una riduzione dei costi del 5% mentre il bonus ristrutturazioni è confermato al 50% ma solo per la prima casa. Meloni poi sottolinea un aumento delle risorse per la sanità, 6,4 miliardi in due anni. Critiche le opposizioni.