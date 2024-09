Mappato l’amianto sul territorio entro due anni

“Entro il 2026 completeremo la mappatura della presenza di amianto sul territorio del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro in una conferenza convocata nella sala Mosaico della sede regionale di Trieste in via Carducci nel corso della quale ha reso noto che “Arpa Fvg ha nel frattempo pubblicato sul proprio sito una nuova sezione dedicata all’amianto, il cui scopo è di informare cittadini ed Enti sulle caratteristiche dei manufatti contenenti amianto, le procedure di segnalazione e di bonifica, la situazione sul territorio e l’andamento delle rimozioni”.

Scoccimarro ha evidenziato “l’impegno a 360 gradi sull’amianto dell’Amministrazione regionale insieme ad Arpa Fvg per abbinare alla ricognizione su base scientifica e alle attività di bonifica l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi e la promozione di una cultura della prevenzione”.