Mareggiate:Riccardi, prevenzione con progetto lungomare pineta Barcola

“La Regione ha stanziato 6 milioni di euro per il Comune di Trieste per fronteggiare complessivamente la situazione che si era venuta a creare dopo le mareggiate dello scorso anno. Di queste risorse, 362mila euro vanno a finanziare questo progetto finalizzato alla prevenzione attraverso il rafforzamento della scogliera prospiciente la pineta di Barcola”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi presentando, assieme all’assessore comunale alle Politiche del territorio Michele Babuder, il progetto esecutivo per la mitigazione dell’erosione costiera del tratto di costa del Lungomare Benedetto Croce.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, aldilà dello specifico progetto, ad aver bisogno di interventi straordinari è tutta la linea di costa. A tal fine è in corso di valutazione un’analisi congiunta con l’Università di Trieste per individuare i punti di maggiore crisi, al fine di programmare le priorità di azione in un contesto nel quale determinati episodi atmosferici particolarmente intensi sono diventati frequenti e puntuali, diversificati nelle varie aree della regione: gli incendi nella parte boschiva, le frane in montagna e, come nella fattispecie, le mareggiate nella zona costiera.

“La questione – ha aggiunto Riccardi – è che quello che un tempo era da considerarsi come un evento straordinario oggi, rimanendo un’emergenza, è divenuto ordinario. Per essere all’altezza della sfida questa nuova situazione deve essere declinata con dei cambiamenti, a livello organizzativo, delle strutture competenti nella gestione del territorio e delle sue problematiche”.

Per quel che riguarda il progetto presentato, verranno posizionate nuove rocce e potenziata la scogliera, con l’obiettivo di garantire un maggiore smorzamento dell’onda aumentando il livello di protezione dei 370 metri del tratto di lungomare interessato.