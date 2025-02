Fincantieri in contratto da 500 milioni negli Emirati Arabi

Fincantieri ed EDGE, uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, hanno annunciato oggi che il Consiglio di Tawazun ha assegnato a MAESTRAL, la loro joint venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi, un importante “Progetto di partnership strategica di In-Service Support (ISS)” per l’intera flotta della Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti.

Il Consiglio di Tawazun è un ente governativo indipendente che opera a stretto contatto con il Ministero della Difesa e le agenzie di sicurezza negli Emirati Arabi Uniti. Il valore dell’accordo è di circa 500 milioni di euro con durata quinquennale.

L’assegnazione del contratto è stata annunciata da Hamad Al Marar, Direttore Generale e Amministratore Delegato di EDGE Group, Rodrigo Torres, CFO di Edge Group, Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, e Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

MAESTRAL opererà come partner industriale strategico, gestendo a 360 gradi la manutenzione della Marina degli EAU con l’obiettivo di garantirne la massima esigenza operativa e logistica, supportandone al contempo, nei prossimi cinque anni, il percorso di trasformazione verso nuovi livelli prestazionali.

“Questo contratto – ha detto Hamad Al Marar, Direttore Generale e Amministratore Delegato di EDGE Group – testimonia la fiducia riposta dal nostro principale cliente e da stakeholder internazionali di grande rilievo nelle capacità avanzate di MAESTRAL. Grazie alla sinergia con Fincantieri, siamo certi che questa collaborazione offrirà grandi opportunità grazie alle quali questa joint venture – unica nel suo genere – potrà sfruttare tutte le risorse e l’esperienza di cui dispone per fornire navi all’avanguardia, soluzioni chiavi in mano e servizi di manutenzione lungo tutto il ciclo di vita, garantendo successi commerciali a tutti i partner coinvolti.”

“Questo accordo – ha evidenziato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri – rappresenta un passo fondamentale per la crescita di Fincantieri nella regione e rafforza il nostro costante impegno nello sviluppo di partnership industriali di eccellenza. Riflette, inoltre, la visione condivisa e la sinergia tra Fincantieri ed EDGE attraverso la JV MAESTRAL. Siamo orgogliosi di affiancare la Marina degli EAU come partner di fiducia, garantendo un supporto continuo, tecnologie all’avanguardia e servizi di manutenzione di massimo livello, in grado di soddisfare le esigenze in costante evoluzione delle operazioni navali moderne.”

Il Progetto di partnership strategica di In-Service Support vedrà una stretta collaborazione tra Fincantieri e la società del Gruppo EDGE, Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB), nell’ambito della Joint Venture MAESTRAL. Questa sinergia unica permetterà di valorizzare le competenze combinate dei cantieri navali, facendo leva su un ampio know-how tecnico, ingegneristico e gestionale per garantire il massimo livello di efficienza e prestazioni alla Marina degli EAU. La Joint Venture MAESTRAL, annunciata per la prima volta a maggio 2024, nasce con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità nel settore navale, dalla progettazione alla costruzione e commercializzazione di unità e servizi navali avanzati.