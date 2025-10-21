  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 21 Ottobre 2025
BUSINESS FVG


Economia

Al Marinoni di Udine nasce la sesta Innovation Platform del Cluster Arredo

Il nuovo laboratorio sarà dedicato alle costruzioni in legno e ai sistemi per l'arredo
Redazione
Autore: Redazione

Il Cluster Legno Arredo Casa inaugura giovedì 23 ottobre, alle ore 13.30, presso l’ITG Marinoni la sesta “Innovation Platform” del progetto regionale di innovazione diffusa. Il nuovo laboratorio dell’istituto tecnico udinese – che si articola nelle aree tematiche Costruzioni in legno” e “Sistemi per l’arredo”– si inserisce a pieno titolo nel “Polo formativo regionale del sistema foresta-legno-arredo” assieme a Brugnera, Tolmezzo e Manzano. Alla cerimonia saranno presenti la dirigente scolastica del Marinoni Alberta Pettoello, l’assessore all’istruzione del Comune di Udine Federico Pirone, l’assessore regionale al lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen, il presidente del Cluster Arredo Edi Snaidero.

