Massimiliano Pratesi rieletto presidente degli Agenti di commercio Fvg

Il presidente provinciale di Confcommercio Fnaarc (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio) Udine Massimiliano Pratesi è stato riconfermato presidente regionale di categoria. Il comitato regionale riunito a Gorizia ha inoltre indicato Stefano Bianchi (presidente provinciale di Trieste) nel ruolo di vice. A completare la squadra, Daniele Petronio (vicepresidente Trieste), Giovani Tonizzo (presidente provinciale di Pordenone) e Nevio Blasutto (vicepresidente Udine).

«Un riconoscimento importante – commenta, congratulandosi, Gianluca Madriz, presidente regionale di Confcommercio – per il lavoro fatto in questi anni da Pratesi, che, come vicepresidente nazionale, rappresenta tra l’altro il nostro territorio a livello italiano».

Pratesi, ringraziati per il prezioso supporto ricevuto anche il presidente il presidente nazionale Fnaarc Alberto Petranzan e il vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, ha manifestato l’intenzione di procedere in continuità con il lavoro avviato: «Abbiamo chiuso gli Accordi economici collettivi che regolano i rapporti di lavoro tra agenti e mandanti, siamo riusciti a inserire la categoria nei provvedimenti del governo per i contributi a fondo perduto durante la pandemia, abbiamo supportato i colleghi in difficoltà a causa dell’alluvione dell’anno scorso in Emilia Romagna e sottoscritto convenzioni a favore della categoria nel settore trasporti, automotive e ristorazione. Le nuove sfide? «Si tratta di adeguarci ai cambiamento del commercio, con il rilevante impatto delle vendite online, insistere sulla formazione professionale e per l’adeguamento del tetto di deducibilità fiscale per le autovetture in vista della transizione ecologica».