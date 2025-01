Master in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy, parte la quattordicesima edizione

Prende il via oggi la quattordicesima edizione del Master universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy ideato da illycaffè e Fondazione Ernesto Illy per offrire una preparazione a tutto tondo sugli aspetti biologici, agronomici, tecnologici ed economici che dalla pianta del caffè conducono al prodotto finale.

Il master, che si rivolge ai giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, vede coinvolti 25 studenti provenienti da 18 Paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Camerun, Rep. Democratica del Congo, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Honduras, India, Indonesia, Iran, Italia, Messico, Mozambico, Nicaragua e Tanzania.

Il programma didattico prevede oltre 430 ore di lezione, erogate da 60 docenti in formato ibrido: inizieranno in remoto per proseguire da maggio 2025 in presenza e si concluderanno con un project work relativo a una delle materie sviluppate nel corso del master.

Ad affiancare illycaffè e la Fondazione Ernesto Illy ci sono l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste) e l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park. Confermata, inoltre, anche per questa edizione l’erogazione di una borsa di studio da parte della Fondazione Friuli e il sostegno finanziario da parte della Fondazione Crtrieste. Sono 16 gli studenti che beneficiano del supporto economico che la Fondazione Ernesto Illy offre ogni anno: 10 studenti del contributo integrale e 6 di quello parziale.

“La Fondazione Ernesto Illy è orgogliosa di poter offrire supporto economico a 16 studenti, continuando così a sostenere i talenti emergenti nel mondo del caffè – dichiara Anna Illy, Presidente della Fondazione Ernesto Illy e Consigliere di Amministrazione di illycaffè – Dal 2008, anno di costituzione della Fondazione, abbiamo lavorato incessantemente per promuovere la ricerca scientifica, l’educazione e i progetti di sostenibilità nel settore del caffè. Il Master in Economia e Scienza del Caffè incarna perfettamente questi obiettivi, contribuendo alla formazione di professionisti altamente qualificati che porteranno avanti l’eredità di eccellenza e innovazione di illycaffè. Auguro a tutti i partecipanti un percorso di studi ricco di successo e di soddisfazioni, con la speranza che possano diventare ambasciatori del caffè di qualità e della sostenibilità in tutto il mondo.”

Dalla prima edizione, il Master in Economia e Scienza del Caffè Ernesto Illy ha coinvolto più di 272 alunni provenienti da oltre 30 paesi del mondo, contribuendo alla creazione di figure professionali specializzate nel caffè e interessate ad applicare l’approccio etico e sostenibile che contraddistingue il modello di business della illycaffè, e tutelando, promuovendo e supportando la qualità sostenibile del caffè illy.