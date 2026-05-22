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Economia

Matteo Zolin nominato presidente del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia

Scelta una figura giovane ma già fortemente radicata nel sistema agricolo regionale
Redazione
Autore: Redazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia ha nominato Matteo Zolin nuovo presidente dell’ente. La decisione segna un passaggio significativo all’insegna della continuità e del rinnovamento, affidando la guida del Consorzio a una figura giovane ma già fortemente radicata nel sistema agricolo regionale.
Classe 1990, 35 anni, originario del pordenonese, Matteo Zolin è un imprenditore agricolo impegnato nella gestione, insieme alla sorella ed alla moglie, di un’azienda nel Comune di Maniago in provincia di Pordenone ad indirizzo zootecnico con circa 8.000 suini destinati alle Dop Parma e San Daniele e circa 140 ettari coltivati a cereali. Attualmente ricopre anche il ruolo di presidente di Coldiretti Pordenone, confermando un percorso di crescente responsabilità e rappresentanza all’interno del mondo agricolo. Sposato e padre di due figli, Zolin porta con sé una visione moderna dell’impresa agricola, coniugando innovazione, sostenibilità e radicamento territoriale.
La sua nomina rappresenta un naturale sviluppo di un impegno pluriennale all’interno del Consorzio, dove siede da diversi anni nel Consiglio di Amministrazione, contribuendo attivamente alle scelte strategiche dell’organizzazione. “Sono onorato dell’incarico affidatomi – ha dichiarato il neo presidente Matteo Zolin – trovo un’azienda solida che si appresta ad affrontare nuove sfide. Abbiamo da poco approvato l’ennesimo bilancio positivo, consolidando la nostra leadership nel mercato regionale, ma stiamo già pensando al futuro”.
Accanto al Presidente Zolin, il Consiglio ha confermato all’unanimità Pier Giovanni Pistoni nel ruolo di vicepresidente, incarico che ricopre da oltre vent’anni. Una scelta che garantisce continuità gestionale e valorizza un’esperienza consolidata, elemento chiave per affrontare le evoluzioni del settore agricolo.
Il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia si presenta oggi come una realtà solida e dinamica, punto di riferimento per le imprese agricole del territorio. La nuova governance punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo, investendo in innovazione, servizi agli associati e sviluppo sostenibile, in un contesto di mercato sempre più complesso e sfidante.
Con la nomina di Matteo Zolin, il Consorzio guarda al futuro con rinnovata energia, mantenendo saldi i valori di cooperazione e supporto al mondo agricolo che da sempre ne contraddistinguono l’azione.

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