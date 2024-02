Mattia Virdis si conferma campione di caffetteria del Triveneto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Gran Premio di caffetteria ORO CAFFÈ TALENT 2024, concorso dedicato a tutti i baristi clienti della storica

torrefazione udinese ORO CAFFÈ, che conta oltre 2.000 insegne solo in Triveneto, ha il suo vincitore: si chiama

Mattia Virdis titolare del bar Gach Caffè di Tricesimo (UD).

La fase preliminare del concorso, iniziata a ottobre 2023, ha raccolto oltre 50 locali candidati alla gara. In

seguito, si è passati alla fase di analisi dei bar e delle caffetterie partecipanti. Durante questo periodo di

valutazione, quattro giudici e maestri di caffetteria hanno girato tutti i locali partecipanti al concorso, entrando

in incognito per valutare la bravura dei baristi nell’arte dell’espresso e l’attenzione del servizio ai clienti, al fine

di compilare una dettagliata scheda di valutazione e decretare così la classifica dei locali in gara.

“Siamo molto soddisfatti di aver creato un concorso dedicato all’arte della caffetteria – afferma Elisa Toppano,

Marketing Manager Oro Caffè – quest’anno, siamo giunti alla 2° edizione e siamo sempre più consapevoli del

fatto che sia un argomento che desti davvero molto interesse nel settore del food & beverage. Il nostro intento

è creare occasioni concrete per migliorare la qualità del prodotto nelle caffetterie del nostro territorio,

coinvolgendo i baristi che ogni giorno ci scelgono. La ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi non potrà che

migliorare la cultura del caffè espresso, eccellenza tutta italiana”.

I primi 8 classificati si sono sfidati nel finale di gara, martedì 27 febbraio, durante un grande evento presso la

sede centrale di ORO CAFFÈ, a Tavagnacco, al cospetto di un centinaio di persone tra partner della torrefazione,

esperti del settore, giornalisti e sostenitori dei finalisti in gara. La giuria della finale del concorso, composta

dall’esperto Paolo Zucca, Nereo Ballestriero titolare della “Pasticceria Torinese” di Palmanova e dal Presidente

di giuria Andrea Lattuada, giudice internazionale SCA di gare di caffetteria, ha potuto valutare nel dettaglio le

competenze specifiche e l’estro fantasioso applicato alla caffetteria degli 8 finalisti in gara.

In un alternarsi di sfide a colpi di espresso, cappuccini decorati con Latte Art e cocktail a base di caffè, ad avere

la meglio e ad aggiudicarsi il titolo di Campione del Triveneto di Caffetteria ORO CAFFE’ 2024 è stato Mattia

Virdis titolare del GACH Caffè di Tricesimo, che ha vinto 50 kg di caffè ORO CAFFÈ per il suo locale ed un corso

di caffetteria e Latte Art in una prestigiosa scuola di Milano. Secondo classificato Tommaso Sivieri del BLU di

Spilimbergo e 3° classificata Alessia Marcuzzi de Le Corti di San Daniele Del Friuli.

Gli altri finalisti erano: Al Marinaio (Marano Lagunare), Alle Crosere (Feletto), Baita Chiosco al Mare (Jesolo),

Bar Sport (Marano Lagunare) e Al Tempietto (Udine). Ad arricchire l’evento una esclusiva collezione di moka e

macchine da caffè d’epoca, curata da Lucio Del Piccolo appassionato e storico collezionista friulano.