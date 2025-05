Maxi commessa da 1 miliardo per Danieli: realizzerà un impianto green in Svezia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Maxi commessa da un miliardo di euro per la Danieli di Buttrio che ha firmato un contratto con il cliente Ssab, per la realizzazione di un nuovo impianto siderurgico green per prodotti piani a Lunea in Svezia. Il nuovo impianto sostituirà quello esistente che verrà smantellato permettendo la riconversione industriale al 100% sostituendo con forno elettrico quello a carbone per ottenere zero emissioni di CO2. Il nuovo stabilimento di SSAB avrà una capacità annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciai speciali e sarà composto da due forni DigiMelter con alimentatore Q-One, da un impianto innovativo per la metallurgia secondaria, da un laminatoio per nastri oltre a tutti gli impianti ausiliari per il trattamento dell’acqua e dei fumi. Il nuovo impianto sarà alimentato con una miscela di DRI 100% Carbon fossil free proveniente dall’impianto dimostrativo Hybrit di Gällivare oltre che da rottami riciclati. Danieli fornirà tutta la componente tecnologica e l’avvio del nuovo impianto previsto per la fine del 2028 con il raggiungimento della piena capacità produttiva nel 2029. Questa commessa rappresenta per Danieli per dimensioni è il più grande ordine mai sottoscritto con un unico cliente worldwide e rappresenta per l’esercizio 2024/25 quasi metà dell’acquisizione ordini dell’anno.L’annuncio della nuova commessa ha spinto il titolo Danieli a Piazza Affari