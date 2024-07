Tre maxi navi da crociera da Fincantieri per Carnival

Fincantieri ha siglato un accordo con Carnival Corporation per la progettazione, l’ingegnerizzazione e la costruzione di tre nuove navi da crociera per il brand Carnival Cruise Line, saranno le tre navi da crociera più grandi mai costruite in Italia dal colosso della navalmeccanica. L’ordine riguarda una nuova classe di navi alimentate a gas naturale liquefatto con una stazza lorda di circa 230.000 tonnellate.

La consegna è prevista rispettivamente nel 2029, nel 2031 e nel 2033. Con oltre 3.000 cabine per gli ospiti, le nuove unità potranno trasportare quasi 8.000 passeggeri a piena capacità. L’accordo sarà completato nella seconda parte dell’anno. Queste nuove navi saranno inoltre dotate di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e la riduzione delle emissioni. Nel corso della sua storia, Fincantieri ha consegnato in totale 75 navi ai vari brand di Carnival Corporation, con un’altra unità attualmente in costruzione nel cantiere di Monfalcone, e 15 navi da crociera per il marchio Carnival Cruise Line. Per Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, “questa collaborazione rappresenta un’ulteriore conferma della leadership di Fincantieri nel settore crocieristico mondiale unendo tradizione, avanguardia tecnologica e Made Italy, come da nostro Piano Industriale”.

Josh Weinstein, Ceo di Carnival Corporation & plc, ha commentato: “Con Fincantieri stiamo creando una piattaforma che innoverà su tutta la linea, offrendo un’esperienza impareggiabile agli ospiti e incorporando i più recenti progressi tecnologici per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale”.