McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS con Banco Alimentare del FVG donano 150 pasti caldi a settimana

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Udine, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare Friuli-Venezia Giulia donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 150 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

I ristoranti McDonald’s di Latisana in Via Tisanella, Bagnaria Arsa in Via E. Mattei 14 e di Gemona del Friuli in Via Taboga 66 sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, attiva nella provincia di Udine.

Le donazioni in provincia di Udine, dove McDonald’s conta 8 ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia.

Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.