MD Systems garantisce la sicurezza tecnologica per Go!2025

L’azienda friulana MD Systems ha garantito oggi la sicurezza tecnologica per Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025.L’intera infrastruttura di sorveglianza e monitoraggio è stata affidata alla MD Systems, azienda di riferimento nel settore della tecnologia per la sicurezza, che ha messo a disposizione delle forze di polizia italiane e slovene le migliori soluzioni disponibili sul mercato. L’azienda ha realizzato una Centrale GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), un centro nevralgico di videosorveglianza di ultima generazione, allestito con tecnologie avanzate e gestito da personale specializzato delle forze dell’ordine italiane e slovene. A supporto di questa importante infrastruttura, era operativa anche la Protezione Civile con un innovativo sistema basato sull’uso di un drone di ultima generazione. Questi dispositivi sono fondamentali per il monitoraggio in tempo reale e per interventi tempestivi in caso di necessità. Il sistema di sicurezza progettato da MD Systems comprende decine di telecamere e algoritmi, tra modelli fissi e speed dome (telecamere con rotazione a 360° ad alta velocità, autofocus e zoom potente) posizionate strategicamente per garantire una copertura completa senza angoli ciechi. Le telecamere di ultima generazione e le speed dome permettono un controllo efficace in qualsiasi condizione di luce, assicurando la massima sicurezza per i partecipanti e le autorità presenti all’evento. Inoltre, il drone ha operato in aree prestabilite, sotto la supervisione della Questura e della Prefettura, con capacità di zoom avanzato per interventi mirati. L’importanza dell’evento è sottolineata dalla presenza di alte cariche istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la Presidente della Repubblica Slovena Nataša Pirc Musar, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga e i loro omologhi sloveni. MD Systems si conferma un’eccellenza nel settore della sicurezza e della tecnologia applicata alla protezione di eventi di rilievo internazionale, mettendo in campo la propria esperienza, professionalità e innovazione per garantire un evento sicuro e perfettamente monitorato. “È la conferma di un continuo processo di specializzazione della nostra azienda nel settore degli eventi – spiega l’amministratore delegato di MD Systems, Diego Mansutti -. La nostra azienda fornisce tecnologie di ultima generazione per garantire sicurezza e monitoraggio, supportati da tecnici altamente qualificati e sempre pronti a gestire qualsiasi problematica tecnica, assicurando così la continuità del servizio”. Importante anche il ruolo della Protezione civile, come spiega Massimo Zia, funzionario della direzione centrale della protezione civile della Regione Fvg e referente del team unità drone: “utilizziamo un drone che ha un sensore integrato, grandangolare, telecamera a infrarossi e un telemetro laser che consente di acquistare un bersaglio fino a un chilometro. Lo abbiamo alzato a 45 metri di altezza inquadrando i punti segnalati dalla Questura. Droni che utilizziamo anche in caso di calamità, incendi boschivi, persone disperse”.