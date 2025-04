Medaglia celebrativa della Camera dei Deputati a Stefano Toppano, di Oro Caffè

In occasione del convegno dedicato alla proposta di legge sulla partecipazione al lavoro, il presidente della Commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto ha voluto ringraziare Stefano Toppano, fondatore della torrefazione udinese Oro Caffè, per aver ospitato l’incontro. “Ci tenevamo – ha detto Rizzetto – ad organizzare questo evento in un’azienda, visto il tema che affrontiamo.

Rizzetto e il Ministro Foti hanno consegnato a Toppano la medaglia celebrativa della Camera dei Deputati. Nel ringraziare, Stefano Toppano ha voluto condividere il riconoscimento con la moglie Chiara De Nipoti e le figlie Ketty ed Elisa.