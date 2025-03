Mediatori agenti d’affari, pieno sostegno al Decreto Salvacasa

In occasione del suo ultimo Consiglio regionale, la Fimaa Friuli Venezia Giulia (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) ha affrontato temi cruciali per il settore immobiliare, esprimendo in particolare pieno sostegno alle disposizioni del Decreto Salvacasa che consentono la trasformazione di cantine e soffitte in vani utili abitabili.

Il mercato immobiliare italiano affronta da tempo una crescente domanda di spazi abitativi funzionali, mentre molti edifici esistenti presentano aree sottoutilizzate come cantine e soffitte che, pur avendo potenziale, rimangono inutilizzate a causa di complessi vincoli normativi e burocratici. Parallelamente, si registra una preoccupante scarsità di offerta locativa residenziale, con circa 100.000 alloggi sfitti nella sola regione Friuli Venezia Giulia che non vengono immessi nel mercato.

Questa situazione ha portato a inefficienze significative nel settore immobiliare: proprietari impossibilitati a valorizzare pienamente i propri immobili, potenziali acquirenti e locatari con opzioni limitate, e un patrimonio edilizio che non riesce a esprimere il suo pieno valore. L’aumento dei tassi di interesse bancari ha ulteriormente complicato l’accesso ai mutui, incrementando la domanda di affitti e, di conseguenza, provocando un rialzo significativo dei canoni di locazione che ha messo in difficoltà numerose famiglie.