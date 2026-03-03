Medio Oriente bloccato, corridoi verso l’Oman per i rientri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Medio Oriente è di fatto bloccato. Dopo l’escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran, diversi spazi aerei sono stati chiusi e i voli di linea sospesi. Si sta lavorando alla creazione di corridoi verso l’Oman, mentre si attende che la Farnesina organizzi voli charter, al momento unica possibilità per il rientro dei connazionali. Per chi si trova nell’area per lavoro la situazione è meno grave: molti professionisti stanno prolungando la permanenza nei Paesi in cui si trovano. Più complessa invece la gestione dei turisti, con i tour operator che si fanno carico delle spese per il prolungamento dei soggiorni di chi non riesce a rientrare. Nonostante il quadro internazionale, in Friuli Venezia Giulia non si è creato alcun allarme: i friulani continuano a rivolgersi alle agenzie turistiche per informazioni e prenotazioni, ma con attenzione e richieste di chiarimenti sui collegamenti e sugli aeroporti coinvolti.