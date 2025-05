Mense ‘salata’, nelle scuole di Udine i pasti più cari del FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mangiare sano a scuola non è una cosa scontata. Udine lo sa benissimo, visto che fu travolta 4 anni fa dallo scandalo mense (inerente alla differente fornitura e preparazione dei pasti rispetto a quanto previsto dai contratti d’appalto) e dalla conseguente inchiesta che portò anche alle dimissioni dell’assessore Battaglia, in seguito risultata completamente estranea ai fatti. Forse non è un caso, però, se i pranzi somministrati ai 3.139 studenti che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del capoluogo friulano siano i più cari del Friuli Venezia Giulia, con prezzi che superano le medie regionali, che si attestano a 4,40 euro per le primarie e di 4 euro per i bimbi più piccoli.

Pranzare alle elementari costa praticamente 6 euro al giorno a Udine, ovvero 119 euro al mese). Nelle scuole dell’infanzia udine, invece, il prezzo è di 5,50 euro al giorno, 110 euro al mese. Cifra che scende drasticamente a Gorizia, dove il prezzo per la distribuzione nelle materne è di soli 3 euro al dì, 61 euro al mese. Pordenone, invece, vince la classifica dei pasti più convenienti tra quelli somministrati agli alunni con grembiule. Qui, la refezione scolastica costa alle famiglie 3,85 euro al giorno.

Le medie tabellari sono il frutto dell’VIII indagine elaborata da Cittadinanzaattiva che evidenzia come una famiglia della nostra regione spenda tra gli 80 e gli 88 euro al mese per far mangiare il proprio figlio a scuola.

“L’unico e ultimo aumento delle tariffe l’ha fatto l’ex sindaco Fontanini nel 2022”, ricorda l’assessore all’Istruzione Federico Pirone, attualmente in Cina con una delegazione dell’Uccellis.