Mercato del lavoro, si cercano 27mila persone

Sono 8.480 le assunzioni previste dalle imprese in Fvg per il mese di febbraio e 27.130 quelle per il trimestre febbraio-aprile, in crescita rispetto a un anno fa del 4%. Ma sale al 57,6% anche la difficoltà di reperimento (+3,3 punti percentuali rispetto a un anno fa). A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, con il focus per il Friuli Venezia Giulia elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine.

A febbraio l’industria manifatturiera regionale è alla ricerca di 2.390 lavoratori e nel trimestre febbraio-aprile le assunzioni previste saranno 7mila segnalando una certa flessione rispetto allo scorso anno (-7,4% sul mese e -6,5% sul trimestre). Continuano ad avere il segno positivo, invece, le costruzioni con un migliaio di assunzioni in vista e i servizi con 5.150 nel mese e 17.630 nel trimestre (+12,8%).

A febbraio sono difficili da reperire circa 4.900 profili professionali soprattutto a causa della mancanza di candidati (37%), seguita dalla preparazione inadeguata (15,5%). I più richeisti sono i tecnici della salute, fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (79,4%), gli operai specializzati, i tecnici informatici

I contratti proposti per febbraio sono in maggioranza a tempo determinato (il 50% del totale), mentre i contratti a tempo indeterminato sono previsti per il 18% del totale.