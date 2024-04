Mercato del lavoro, il FVG al sesto posto nazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A pochi giorni dalla Festa del 1° maggio, la CGIA ha voluto misurare la qualità del mercato del lavoro presente in Friuli Venezia Giulia che si colloca al 6° posto a livello nazionale.

A pochi giorni dalla Festa del 1° maggio, la CGIA ha voluto misurare la qualità del mercato del lavoro presente in Friuli Venezia Giulia (FVG), arrivando alla conclusione che, in Italia, la regione più a est del Paese di colloca al 6° posto a livello nazionale. Una posizione a ridosso delle regioni più virtuose del Paese che, comunque, precede il risultato ottenuto da due importanti realtà del Nord, come l’Emilia Romagna e la Liguria. Lo score di questa analisi è stato ottenuto mettendo a confronto 8 indicatori, prevalentemente di natura qualitativa, che sono stati “recuperati” dal rapporto BES (Benessere Equo Sostenibile), presentato una decina di giorni fa dall’Istat.

Prima di analizzare i dati della ricerca della CGIA, in questo report gli artigiani mestrini hanno illustrato l’andamento degli occupati avvenuto in FVG in questi ultimi anni. La variazione emersa è positiva. Rispetto al 2019 (anno pre-pandemico), nel 2023 gli addetti della più piccola regione del Nordest erano 12mila in più (+2,3 per cento), anche se nell’ultimo anno l’incremento è stato leggermente negativo e pari a -1.000 addetti (-0,1 per cento). A fronte di questi risultati, nel 2023 la platea complessiva degli occupati presente in FVG era pari a 520.000 unità.

A livello provinciale gli aumenti dei posti di lavoro hanno interessato, in particolare, Udine e Trieste. Nel capoluogo friulano, ad esempio, rispetto al 2019 l’incremento occupazionale è stato pari a 7.700 unità (+3,5 per cento), mentre nel capoluogo regionale la platea è aumentata di 3.400 unità (+3,5 per cento). In questi ultimi 4 anni solo Pordenone ha registrato uno score anticipato dal segno meno. Nell’ultimo anno , invece, solo Trieste ha visto aumentare il numero degli occupati: +1.500 unità (+1,5 per cento).

Come dicevamo più sopra, analizzando i risultati che emergono dalla lettura degli 8 indicatori sulla qualità del lavoro presenti nelle 21 regioni d’Italia, il FVG si posiziona al 6° posto: hanno fatto meglio della regione più piccola del Nordest la Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e il Piemonte. Il FVG presenta lo stesso punteggio finale conseguito dalla Valle d’Aosta. Gli indicatori presi in esame sono stati i seguenti:

1 – dipendenti con paga bassa;

2 – occupati sovraistruiti;

3 – occupati con lavori a termine da almeno 5 anni;

4 – tassi di infortuni mortali e inabilità permanente;

5 – occupati non regolari;

6 – soddisfazione per il lavoro svolto;

7 – percezione di insicurezza dell’occupazione;

8 – part time involontario.

Ebbene, di questa griglia solo in due casi l’esito riferito al FVG non risulta essere particolarmente soddisfacente: si tratta del numero di occupati sovraistruiti e della soddisfazione per il lavoro svolto. Nel primo caso il FVG si colloca al 14° posto della graduatoria nazionale con il 29,8 per cento degli intervistati che ha denunciato di possedere un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati. Nel secondo caso, invece, la regione più a est del Paese è al 10° posto della classifica nazionale. “Solo” il 53,5 per cento degli intervistati ha espresso un punteggio medio di soddisfazione tra 8 e 10 per i seguenti aspetti del lavoro svolto: guadagno, opportunità di carriera, numero di ore lavorate, stabilità del posto, distanza casa-lavoro, interesse per il lavoro.

Nonostante possiamo contare su questi risultati positivi, permangono ancora delle criticità che fatichiamo a superare. La principale rimane il basso tasso di occupazione, in particolare quella femminile. Senza contare che, purtroppo, contiamo storicamente su livelli retributivi mediamente più bassi delle principali regioni dell’UE, a causa di un livello di produttività del lavoro molto basso e di un tasso dei NEET ancora eccessivamente elevato.