Merci più veloci: nasce un binario all’Interporto di Pordenone

Un binario, della lunghezza di 750 metri, con funzione di asta di manovra. E’ quello che sorgerà in parallelo alla linea ferroviaria di corsa Venezia-Udine.

Un intervento di allungamento dell’asta stessa, che sarà a servizio dell’Interporto di Pordenone. I lavori, iniziati oggi, si concluderanno a settembre e consentiranno il collegamento diretto tra la stazione di Pordenone e l’Interporto stesso, migliorando significativamente l’efficienza del trasporto ferroviario delle merci.

Le opere, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, finanziate con fondi regionali e comunitari, riguardano l’allargamento del sottopasso ferroviario di via Nuova di Corva per consentire la successiva realizzazione del binario della lunghezza di 750 metri.

Un intervento fortemente atteso dal comparto logistico e dalle imprese del settore. Trattandosi di un binario dedicato, permetterà il trasferimento di interi convogli direttamente dalla stazione ferroviaria all’Interporto, senza necessità di suddivisioni in unità più piccole.

In questo modo si eviteranno le manovre complesse e interferenze con il traffico ferroviario ordinario, garantendo così una maggiore fluidità sia per il trasporto passeggeri sia per il traffico merci sulla linea Pontebbana.

Non ha nascosto soddisfazione, oggi, l’amministratore delegato dell’Interporto, Sergio Bolzonello.