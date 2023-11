Mercoledì del placement, a Pordenone l’ultimo appuntamento del 2023

Il Mercoledì del Placement dell’Ateneo friulano “approda” a Pordenone: l’appuntamento del 29 novembre, l’ultimo per questo 2023, si terrà per la prima volta negli spazi del Centro polifunzionale di via Prasecco 3/A. Studenti e laureati dell’Università di Udine avranno l’occasione di conoscere nel pomeriggio quattro realtà aziendali interessate a nuovi profili e di presentarsi loro. A illustrare le varie opportunità saranno: Alf Group, Copernico SIM, Gruppo BCC Iccrea, PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG. Al Mercoledì del Placement parteciperà anche l’agenzia per il lavoro Umana che, oltre a presentare a sua volta alcune possibilità lavorative, fornirà un servizio di supporto e orientamento.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, sarà avviato alle 13.30 dalle operazioni di accreditamento presso lo stand di Umana. Alle 14, nell’Aula B1 dell’Edificio B, spazio ai saluti istituzionali e alle presentazioni aziendali. Dalle 15, infine, nell’atrio dello stabile, si terranno i colloqui personali ai desk delle varie realtà: studenti e laureati potranno parlare con i referenti aziendali e consegnare il proprio curriculum vitae. Per partecipare, gli interessati sono invitati ad accreditarsi attraverso il modulo on-line, al link https://tinyurl.com/2wsnpv4x. Il 29 novembre sarà comunque possibile iscriversi direttamente all’arrivo in via Prasecco. Le realtà presenti Alf Group: punto di riferimento nel settore dell’arredamento, il gruppo, con sede principale nel comune veneto di Gaiarine, conta più di 340 dipendenti. Ha almeno tre posizioni aperte, come ingegnere gestionale; progettista settore arredamento; stagista marketing (sede di lavoro: stabilimenti di Francenigo e Cordignano, in provincia di Treviso). Copernico SIM: società di intermediazione mobiliare fondata nel 2000 a Udine e presente oggi in tutta Italia con i suoi consulenti finanziari. Dal 2019 è quotata in borsa. Ha posizioni aperte nell’area economico-giuridica, per la sede udinese e/o remoto: è alla ricerca, in particolare, di aspiranti consulenti finanziari (anche senza esperienza nel settore) e di consulenti finanziari junior (abilitati all’offerta fuori sede). Gruppo BCC Iccrea: costituitosi nel 2019, ha raccolto l’eredità di oltre cinquant’anni di storia di Iccrea Banca. Risulta il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, con 117 Banche di Credito Cooperativo aderenti presenti in oltre 1700 comuni. Il Gruppo ha posizioni aperte nell’area economico-giuridica come operatore di sportello e addetto risk management (contratto a tempo indeterminato e stage). PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG: realtà nata nel 2018 dalla fusione di tre storiche Bcc della provincia di Udine e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca. Offre servizi di consulenza finanziari e assicurativi. Ha posizioni aperte con contratto di tirocinio o in somministrazione nell’area commerciale, della concessione del credito e della finanza. Umana: agenzia per il lavoro “generalista” con più di 140 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro. È alla ricerca di profili in tutte le aree. Le dichiarazioni aziendali «Alf Group – afferma il gruppo stesso – è protagonista di un’avventura imprenditoriale di grande successo. Le origini di Alf Group vanno ricondotte agli anni ‘50 quando un gruppo di artigiani, di elevata esperienza e capacità, decide di riunirsi per fondare a Francenigo (Treviso) una cooperativa allo scopo di avviare una produzione in serie di oggetti d’uso in legno. Oggi il gruppo è continuamente in espansione grazie alla sempre più ampia offerta di collezioni per l’arredo di tutti gli ambienti della casa. Per questo siamo alla continua ricerca di nuove Persone che portino con sé il loro talento e lo spirito di innovazione». «Per noi – afferma Copernico SIM – è importante partecipare a questo evento perché le radici della Società sono qui, in Friuli-Venezia Giulia. Crediamo che l’Università fornisca un’eccellente formazione a giovani talenti appassionati di finanza e noi vogliamo offrire loro un percorso di crescita, con il quale possano affermarsi sul mercato come consulenti finanziari liberi e professionali». «Partecipare al Mercoledì del Placement – dichiara PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG – è un’importante occasione per incontrare giovani talenti curiosi, flessibili e desiderosi di mettere a frutto, con umiltà, le conoscenze acquisite durante lo studio, in un ambiente stimolante ed inclusivo con opportunità di imparare i vari ambiti bancari e aziendali».