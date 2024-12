Metal 5.0, l’esperienza industriale di San Giorgio di Nogaro

La notorietà di San Giorgio di Nogaro (Udine) è inversamente proporzionale alla sua importanza strategica. La cittadina costiera friulana ospita infatti l’area industriale di Aussa Corna (Ziac) caratterizzata da un’elevata densità tecnologica nei settori della metallurgia, della meccanica e della logistica dei metalli. Che è stata al centro di una delle maggiori trasformazioni tra logistica e produzione industriale in Italia negli ultimi anni.

Il contesto industriale di San Giorgio di Nogaro

Fino al 24 febbraio 2022, data dell’avvio dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina, San Giorgio di Nogaro era, tra l’altro, un accesso nevralgico per l’importazione di semi lavorati in acciaio, provenienti soprattutto dal Donbass, destinati all’industria siderurgica del Triveneto per la produzione di laminati piani e coils per i mercati dell’Europa occidentale. A San Giorgio di Nogaro arrivavano infatti oltre due milioni di tonnellate di bramme dalle due acciaierie di Azovstal e Ilich del Gruppo Metinvest situate a Mariupol in Ucraina. Ma a partire da quella data la logistica della fornitura di bramme per i grandi laminatoi presenti nella Ziac Aussa Corno è stata radicalmente modificata, con la diversificazione internazionale in Asia e Sudamerica delle catene di approvvigionamento di semilavorati da parte di Metinvest.

Situata nei territori dei comuni di San Giorgio di Nogaro, Cervignano e Terzo d’Aquileia, la Ziac ha una superficie di circa 900 ettari (oltre 8,8 milioni di metri quadrati), conta oltre 90 aziende insediate con circa 3.300 occupati. Confina inoltre con il Comune di Torviscosa, che con la superficie di 4500 ettari è sede di una delle più grandi tenute agricole italiane.

L’evento Metal 5.0 sulla manutenzione degli impianti industriali

Il 17 dicembre si terrà presso la sede di San Giorgio di Nogaro dell’Istituto Superiore di Istruzione Superiore (ISIS) della Bassa Friulana, il primo dei seminari della rassegna Metal 5.0 dedicati al parco industriale. Il focus sarà sulla manutenzione degli impianti industriali, in cui operano molti dei 3.300 addetti operativi negli impianti industriali dello Ziac, che si confrontano direttamente e indirettamente con le istanze di efficienza, sicurezza e aggiornamento formativo che concernono le attività di manutenzione industriale. Il tema centrale del seminario sottolinea l’importanza cruciale della manutenzione nel garantire il successo e la longevità dell’industria manifatturiera.