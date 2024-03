Metalmeccanica: 20 aziende friulane alla fiera MECSPE di Bologna

Sempre più competitive e più coese per affermare la propria eccellenza sui mercati globali, ma soprattutto consapevoli che, dopo la pandemia, la partecipazione alle fiere internazionali gioca un ruolo fondamentale nel destino di un’impresa. Sono le 20 aziende della metalmeccanica friulana che dal 6 all’8 marzo partecipano insieme a MECSPE di Bologna, primario appuntamento fieristico internazionale, dedicato alle innovazioni dell’industria manifatturiera giunto alla ventiduesima edizione, al quale sono attesi oltre 60 mila visitatori.

A coordinare e organizzare lo spazio espositivo collettivo di 250 metri quadri, suddiviso in 3 aree, è COMET, il Cluster della Metalmeccanica FVG, che anche quest’anno si è attivato per supportare le imprese del territorio. Il Cluster conferma ancora una volta la propria volontà e capacità di soddisfare le esigenze emerse dal dialogo con gli imprenditori che nella soluzione dell’esposizione collettiva ideata da COMET vedono ampliate le possibilità di attivare nuove opportunità di business.

Essere supportati nella selezione dei più importanti appuntamenti fieristici internazionali è una necessità manifestata proprio dagli imprenditori, alla quale COMET ha risposto con una soluzione vincente, impegnandosi anche nella gestione delle attività propedeutiche alla presenza in fiera. In questo modo, COMET solleva gli imprenditori dalle incombenze organizzative, permettendo loro di concentrarsi unicamente sullo sviluppo del proprio business. Creando un vero e proprio nucleo della manifattura friulana in fiera, COMET compie un’azione sinergica, attraverso la quale riunisce aziende e competenze del territorio e le valorizza in modo da renderle più competitive e attrattive nei mercati internazionali.

Non è tutto: per MECSPE 2024, COMET organizza anche una giornata di visita in fiera dedicata a 50 imprenditori e un’immancabile cena di networking che vedrà riunite a cena circa 60 persone. Inoltre, sempre intento ad abbattere le distanze tra scuola e impresa, il Cluster COMET accoglierà in fiera oltre 60 studenti provenienti dai principali istituti tecnici regionali. Per i ragazzi è in programma una visita alla scoperta delle nuove professioni che l’Industria 4.0 sta portando nelle aziende. Questo rappresenta un ulteriore supporto agli imprenditori che sono sempre alla ricerca di nuove risorse e competenze da inserire nei loro team.

Afferma Saverio Maisto, direttore di Cluster COMET: “Il lungo periodo in cui siamo stati costretti a crelazionarci solamente online con clienti e partner ci ha portato a dubitare dell’importanza delle fiere. Dopo la pandemia, però, gli appuntamenti fieristici sono ritornati protagonisti ma il loro concetto è cambiato, infatti, mentre prima la partecipazione era passiva, e partecipare ad uno di questi eventi poteva significare, in poche parole, attendere l’arrivo dei clienti, oggi è necessario prepararsi e arrivare in fiera con appuntamenti già fissati, per ottimizzare tempi e risorse e aumentare le potenzialità di sviluppo di nuovi business e relazioni. Ecco perché, con il supporto di MECSPE, per le imprese friulane abbiamo organizzato in fiera diversi incontri con buyer, imprenditori e stakeholder provenienti da tutta Europa. Oggi possiamo affermare che gli imprenditori della manifattura friulana hanno compreso appieno l’importanza di una perfetta organizzazione in fiera e la qualità del supporto che possono ricevere dal Cluster. Ecco quindi che l’adesione a questa e ad altre iniziative che sviluppiamo conferma che il nostro impegno porta a risultati più che soddisfacenti in termini di partecipazione ma anche di crescita delle imprese. Inoltre, sono sempre di più gli imprenditori che hanno compreso i vantaggi di partecipare a questi appuntamenti in forma collettiva. La nostra riconoscenza va a chi si è affidato al nostro supporto ma anche e soprattutto a Schenider Electric, nostro partner e sponsor per il coordinamento dell’iniziativa.”