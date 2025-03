Metalmeccanici, contratto scaduto: nuovo sciopero di 8 ore il 28 marzo

Nuovo sciopero nell’ambito della vertenza sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, scaduto il 30 giugno 2024. Per rilanciare la trattativa le segreterie nazionali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno proclamato un nuovo stop di 8 ore per venerdì 28 marzo. In vista della mobilitazione le stesse sigle sindacali del Friuli Venezia Giulia illustreranno le motivazioni domani in una conferenza stampa congiunta a Pordenone, per ribadire l’importanza del settore metalmeccanico, che in regione impiega 56mila lavoratori. Per lo stesso motivo i sindacati erano già scesi in piazza lo scorso 13 dicembre.