Metlab di Pradamano diventa parte di AQM Group

E’ stata annunciata oggi una importante partnership che permette all’azienda friulana Metlab e a quella bresciana AQM una crescita fondamentale per entrambe.



METLAB srl è un laboratorio metrologico che offre il servizio di taratura di strumenti di misura, attività indispensabile per garantire la riferibilità dei risultati delle misure al Sistema Internazionale delle Misure (S.I.). Dal 2007, anno della sua fondazione, a oggi, il laboratorio è un punto di riferimento nell’ambito delle misure per il Nordest, Friuli-Venezia Giulia in testa.

Metlab srl è particolarmente attiva nel settore metalmeccanico ma non solo; la sua professionalità e dinamicità la rendono trasversale permettendogli di soddisfare esigenze specifiche di misura riguardanti anche i settori farmaceutici, biomedicali, alimentare, nonché i settori dei materiali plastici e ceramici.

Metlab, con la formazione, è attivo nella di diffusione della cultura metrologica fonte di competenze e innovazione. Per tale motivo assieme ad AQM srl ha fondato nello scorso mese di giugno AQM-METLAB Nord Est Academy, un centro di alta formazione in materie metrologiche e metallurgiche con sede presso la sede del Laboratorio friulano.

AQM è un Centro di Servizi Tecnici per imprese di Provaglio d’Iseo (BS) che opera dal 1982 per i settori manifatturieri della meccanica e della metallurgia in tutta Italia.

Vanta una profonda conoscenza dei materiali metallici e dei loro processi di fabbricazione, trasformazione e finitura, rendendo disponibile al tessuto imprenditoriale, competenze tecniche d’elevato livello.

AQM sviluppa attività di analisi, prove, misurazioni, reverse engineering, controlli non di-struttivi e diagnostica difetti attraverso i suoi 5000 mq di laboratori ed infrastrutture tecniche.

AQM opera da sempre anche nell’ambito della consulenza e formazione tecnica nell’ambito materiali, processi, sostenibilità, gestione della produzione e gestione tecnica delle imprese manifatturiere.

La complementarietà dei servizi e l’affinità gestionale hanno portato all’acquisizione del 90% del capitale sociale di METLAB srl da parte di AQM srl ponendo le condizioni per la nascita di AQM Group, una realtà di supporto tecnologico alle aziende metallurgiche e manifatturiere, che, con da gennaio 2026 conterà di 2 sedi operative a Provaglio d’Iseo (BS) e Pradamano (UD), 5 Academy distribuite sul territorio nazionale, circa 90 collaboratori ed un fatturato complessivo prossimo ai 10 milioni di euro.

AQM Group sarà in grado di offrire un portafoglio di servizi ancora più completo, nell’ambito dei laboratori di prova e taratura, della formazione tecnica e consulenza tecnica, consolidando la propria presenza sul territorio nazionale.

“In conclusione, posso affermare con certezza che AQM, da oggi ancora più grande, forte e resiliente, sarà in grado, grazie alle sinergie e alle opportunità che emergeranno, di trasferire sul territorio bresciano, friulano e nazionale un valore significativamente più importante di quello che ha trasferito in questi primi 43 anni” ha dichiarato Riccardo Trichilo, Presidente AQM srl.

Gabriele Ceselin, Amministratore Delegato e Direttore Generale di AQM srl, ha illustrato nel dettaglio la traiettoria di crescita della società e le prospettive future, evidenziando come l’acquisizione di Metlab e le altre collaborazioni nazionali di AQM, rappresentino tasselli complementari di un progetto di sviluppo sostenibile e sinergico iniziato da alcuni anni.

Ceselin sottolinea come il DNA della strategia di AQM siano la competenza e la professionalità dei collaboratori, l’orientamento verso il bisogno del cliente ed il saper anticipare le esigenze di azionisti, clienti e territorio.

Con AQM, si parla anche di territorio: di connessione tra strategia e rete di relazioni, ovvero di un AQM Network strutturato tramite accordi di collaborazione e, in particolare, tramite le Academy, per garantire una copertura territoriale efficace nel campo della formazione.