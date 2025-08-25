Mib Trieste School Management nell’élite mondiali degli MBA

MIB Trieste School of Management consolida la posizione ai vertici della formazione manageriale internazionale ottenendo la riconferma dell’accreditamento da parte dell’ Association of MBAs (AMBA) per il periodo massimo previsto di cinque anni. Solo il 2% delle business school al mondo che offrono programmi MBA (Master in Business Administration) sono state insignite di questo sigillo di qualità.

L’accreditamento – MBA in International Business, Executive MBA ed Executive MBA in Business Innovation – è un “gold standard” internazionale e per le aziende una garanzia di qualità sull’investimento in capitale umano. La valutazione di AMBA, organizzazione con oltre 50 anni di esperienza nella valutazione di percorsi post-laurea, si basa su criteri rigorosi che includono impatto sulla carriera dei diplomati, qualità del corpo docente e aderenza del curriculum alle esigenze del mercato del lavoro. Elemento distintivo di MIB Trieste è la forte proiezione internazionale.