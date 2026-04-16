Midolini Group acquisisce la maggioranza di Cts

Midolini Group S.p.A., holding industriale attiva da oltre 70 anni nei settori del sollevamento, dei trasporti, della logistica integrata e dei servizi portuali con sede ad Udine e partecipata da Smart Capital, annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza e di controllo in CTS S.p.A., operatore italiano specializzato nei trasporti eccezionali, nelle movimentazioni industriali e nei sollevamenti speciali e con sede a Ravenna.

L’operazione che prevede il closing e perfezionamento entro il prossimo mese rappresenta una tappa rilevante nel percorso di crescita per linee esterne di Midolini Group. Il Gruppo ha registrato nel 2025 un fatturato pari a 55 milioni di euro e impiega oltre 400 dipendenti, confermando un solido posizionamento nel mercato dei servizi industriali integrati.

CTS S.p.A. ha sviluppato nel 2025 un volume d’affari di 15 milioni di euro e conta circa 70 dipendenti. La società, grazie a una consolidata esperienza nei trasporti eccezionali e nelle attività ad alta complessità tecnica, opera come partner qualificato per clienti industriali di primaria importanza.

CTS, a sua volta cresciuta attraverso le acquisizioni di Sassuolgru e RBM, dispone di un ampio parco mezzi, comprendente 98 assi SPMT, e si avvale di personale altamente qualificato sia nel settore dei trasporti sia nell’ambito dei montaggi industriali, con competenze specialistiche, tra cui saldatori e manutentori.

L’integrazione di CTS consente al Gruppo di rafforzare il presidio nel segmento dei trasporti eccezionali e delle movimentazioni industriali complesse, ampliando al contempo la base clienti e il portafoglio contratti. L’operazione favorisce inoltre lo sviluppo di sinergie operative e commerciali, con potenziali benefici in termini di efficienza e presenza geografica nel Nord e Centro Italia, con particolare riferimento al nodo logistico strategico di Ravenna.

L’integrazione consente inoltre di rafforzare il presidio su ambiti a elevato potenziale di sviluppo, tra cui quello della sostenibilità: Sassuolgru dispone infatti di una flotta composta da mezzi elettrici a basso impatto ambientale, contribuendo ad ampliare l’offerta del Gruppo in ottica di transizione verso soluzioni più sostenibili nei sollevamenti e nei trasporti.

Ulteriore leva strategica dell’operazione è rappresentata da RBM, società parte di CTS e attiva nel settore dell’impiantistica industriale, con un’offerta integrata che copre l’intera catena del valore, dalla progettazione alla realizzazione delle carpenterie metalliche, fino alle attività di montaggio e manutenzione chiavi in mano.

Giacomo Pittini, amministratore delegato di Midolini Group, ha commentato: “Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento. L’accordo con CTS è arrivato attraverso un percorso condiviso, frutto di una visione strategica condivisa; CTS è infatti una realtà solida, con una lunga esperienza sul mercato e un’elevata competenza tecnica. Il suo ingresso nel Gruppo rafforza in modo significativo il nostro posizionamento strategico e l’operazione ci consente di rafforzare la nostra presenza geografica in Italia, in aree per noi particolarmente rilevanti, creando nuove opportunità di sviluppo e generando valore per clienti, partner e stakeholder. CTS rappresenta per noi non solo un’acquisizione, ma un acceleratore strategico capace di contribuire in modo concreto alla nostra visione di crescita nel lungo periodo.”