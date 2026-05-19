Il miele friulano sotto pressione: le api sfidano un’altra primavera anomala

Un’altra primavera difficile per le api friulane. Sbalzi di temperatura, piogge abbondanti alternate a periodi secchi e fioriture compromesse hanno messo sotto pressione gli alveari della provincia di Udine, riducendo la produzione dei mieli primaverili. In occasione della Giornata mondiale delle api del 20 maggio, il Consorzio apicoltori di Udine accende i riflettori sulle difficoltà di un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico e lancia un appello alla comunità: servono azioni concrete per difendere impollinatori e biodiversità.

A soffrire maggiormente, spiegano gli apicoltori, sono stati i mieli primaverili come ciliegio e tarassaco, penalizzati da un andamento climatico definito ancora una volta “anomalo”. Più contenuti del previsto anche i raccolti, mentre a salvare almeno in parte la stagione è stata la produzione di acacia, rimasta su livelli discreti nonostante le difficoltà.

“Le api sono sentinelle dell’ambiente: quando stanno male loro significa che c’è un problema più grande che riguarda tutto l’ecosistema – spiega il presidente del Consorzio, Marco Felettig –. Quest’anno la primavera ha messo a dura prova lo sviluppo delle famiglie e non siamo riusciti a produrre in quantità apprezzabili mieli primaverili come ciliegio e tarassaco. Grazie alla straordinaria forza di questi insetti siamo però riusciti, con molta fatica, a ottenere il miele di acacia, con rese medie tra i 12 e i 15 chilogrammi per alveare”.

Il comparto apistico friulano resta però una delle espressioni più autentiche della biodiversità del territorio. Dalle fioriture della pianura alle Valli del Natisone, fino ai mieli di montagna delle Alpi Carniche e Giulie, il miele locale racconta paesaggi, stagioni e varietà botaniche uniche.

“Il miele friulano è lo specchio liquido della biodiversità del territorio – sottolinea Felettig –. Dietro ogni vasetto ci sono miliardi di api e il lavoro quotidiano di centinaia di apicoltori che custodiscono un equilibrio fragile tra uomo e ambiente”.

Ma oltre al clima, a pesare sugli alveari sono anche l’uso scorretto dei fitofarmaci e la perdita progressiva di habitat naturali, spesso sostituiti da coltivazioni intensive e monoculture che riducono le fonti di nutrimento per gli impollinatori.

Da qui l’appello del Consorzio a uno sforzo collettivo. “Tutti possono fare la loro parte – conclude Felettig –: seminare fiori amici delle api nei giardini e nelle aree verdi, ridurre l’uso di pesticidi e scegliere miele locale. Acquistare dai produttori del territorio significa sostenere concretamente la tutela dell’ambiente friulano”.