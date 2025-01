Il Ministero della Cultura si oppone all’impianto fotovoltaico che minaccia Aquileia

Dopo il Comune di Aquileia e la Fondazione Aquileia, anche il Ministero della Cultura ha espresso formale opposizione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località San Zili-Casa Bianca, situata a ridosso della zona cuscinetto istituita per proteggere il sito archeologico di Aquileia e la Basilica patriarcale. Ad annunciarlo è stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha sottolineato come il Mic abbia già avviato tutte le procedure necessarie per tutelare il patrimonio UNESCO. “Ringrazio il ministro Giuli per l’attenzione e per la prontezza con cui ha affrontato il tema”, ha dichiarato Ciriani.

Secondo il parere della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il progetto si trova in un’area agricola ad altissimo rischio archeologico, ricca di elementi di valore storico, paesaggistico e culturale, inserita nella lista del patrimonio Mondiale dell’UNESCO fin dal 1998 per i suoi eccezionali valori universali sul piano storico e scientifico. “Concreto – si legge nel parere della Soprintendenza – il rischio che il sorgere di un impianto di tale portata possa portare all’inserimento del sito di Aquileia nella lista dei patrimoni dell’umanità in pericolo, compromettendo lo sviluppo futuro dell’area e del suo indotto”.

Anche il consigliere regionale Igor Treleani (FdI) ha espresso soddisfazione per l’opposizione, definendo il progetto “fuori luogo” e ribadendo l’impegno a tutti i livelli istituzionali per difendere il patrimonio storico e archeologico della regione. Soddisfatti anche i consiglieri regionali dem Francesco Martines e Massimiliano Pozzo che chiedono alla Regione una legge che regolamenti la materia come fatto dal Veneto.