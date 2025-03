Ministro Calderone: “Vicini alla famiglia di Daniel. Più controlli in aziende”

Il tema della sicurezza sul lavoro e del rivivono contrattuale dei metalmeccanici al centro delle riflessioni del ministro del Lavoro, Marina calderone, in vista oggi a Monfalcone e al Polo tecnologico di Pordenone. Sul dramma della morte di Daniel, l’esponente del governo non ha dubbi

Sullo sciopero dei metalmeccanici, Calderone ha rimarcato come il Governo farà da mediatore, pur sottolineando gli ottimi numeri sull’occupazione

Ad accompagnala il ministro Luco Ciriani che tiene alta la guardia sulle crisi aziendali in particolare Electrolux, garantendo ogni tipo di sostegno pur a fronte di una situazione complicata a livello internazionale.