BUSINESS FVG
martedì 2 Settembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Minori non accompagnati, LegacoopSociali Fvg: “Fondamentali strutture di accoglienza con dimensioni...
Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno
Accordo tra Fincantieri e PGV per sostenere l’ammodernamento della Marina polacca
Studiosi da tutta Europa e dalla Cina all’International Summer School di...
Quota 100 mila ettari per i boschi pubblici certificati PEFC in...
Confronto rifiutato, sciopero della Polizia di Udine imminente
Gorizia in difficoltà sui minori non accompagnati, Ziberna scrive a Piantedosi...
Sorpresi a Udine con rifiuti pericolosi, denunciati
ANBIMA FVG festeggia i 20 anni del Campus Musica Insieme
Pagnacco, 2400 firme contro impianto a biometano. Domani incontro pubblico
BUSINESS FVG


Economia

Minori non accompagnati, LegacoopSociali Fvg: “Fondamentali strutture di accoglienza con dimensioni ridotte”

LegacoopSociali Fvg, in rappresentanza delle cooperative sociali Duemilauno Agenzia Sociale, Coop. ACLI, Coop. Lybra, Coop. La Quercia, Coop. Prisma “condivide l’importanza che i percorsi di inclusione dei minori non possano determinare situazioni di insicurezza e ordine pubblico a danno della cittadinanza
Redazione
Autore: Redazione

Il tema delle comunità per minori stranieri non accompagnati è all’ordine del giorno del dibattito regionale negli ultimi mesi; le recenti criticità in alcune strutture hanno riaperto una riflessione all’interno degli enti gestori, degli enti locali e dell’amministrazione regionale, in particolare Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione.
LegacoopSociali Fvg, in rappresentanza delle cooperative sociali Duemilauno Agenzia Sociale, Coop. ACLI, Coop. Lybra, Coop. La Quercia, Coop. Prisma “condivide l’importanza che i percorsi di inclusione dei minori  non possano determinare situazioni di insicurezza e ordine pubblico a danno della cittadinanza – commenta il presidente di LegacoopSociali Fvg, Paolo Felice –. Al contempo ci teniamo a sottolineare come, affinché i percorsi di integrazione dei minori siano realmente tali, è fondamentale che le strutture di accoglienza abbiano dimensioni ridotte (la media delle comunità delle associate a LegacoopSociali si aggira attorno alle 20 presenze ndr) sia per ridurre l’impatto sociale sui territori e sia per consentire una migliore gestione della vita comunitaria.
Se, come prevede la normativa attuale, queste comunità devono prevedere “un intervento educativo svolto da un’équipe multidisciplinare che guida il minore in un percorso di crescita personale e sociale, favorendone la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l’autonomia”, gli sforzi delle istituzioni e dei soggetti gestori “devono andare necessariamente nella medesima direzione in un’ottica di corresponsabilità – prosegue Felice –. Ben vengano pertanto anche le verifiche da parte degli Enti Locali, oltre a incontri sui territori, utili per una conoscenza approfondita delle strutture e delle complessità che quotidianamente vengono affrontate dagli operatori per promuovere reali percorsi di integrazione al cui interno il lavoro educativo ha un ruolo fondamentale”.
Evidenziando come molto spesso i minori stranieri non accompagnati siano confusi con i minori stranieri residenti, “è da rilevare – 

conclude il presidente di LegacoopSociali Fvg –la necessità di individuare una strategia condivisa per le criticità nell’accoglienza di minori che presentino particolari criticità e fragilità, di ordine comportamentale e/o sanitario, frequentemente al centro dei momenti di tensione all’interno delle comunità”.

