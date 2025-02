Missione InCE in Slovacchia, visita a Bratislava

Il Segretario Generale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), Franco Dal Mas, ha incontrato a Bratislava il Ministro degli Affari Esteri della Slovacchia, Juraj Blanár, per illustrare le priorita dell’InCE e discutere la cooperazione con la Slovacchia.

I principali argomenti trattati hanno incluso l’integrazione europea, la cooperazione regionale, la guerra in ucraina, e il rafforzamento dell’InCE.

Dal Mas ha ribadito l’importanza del ruolo dell’InCE nel promuovere il dialogo tra i Paesi membri e nel sostenere l’adesione all’Unione Europea, sottolineando che la rapida integrazione dei Balcani occidentali è fondamentale per il futuro dell’Europa. “Il successo dei Balcani occidentali è il successo dell’Europa,” ha dichiarato Dal Mas.

Un altro punto è stato il conflitto in ucraina, che continua a minacciare la stabilità europea. Dal Mas ha ricordato l’importanza che l’InCE attribuisce al sostegno all’Ucraina e sottolineato l’importanza di un maggiore coinvolgimento dell’Ucraina nelle attività dell’InCE.

Il Segretario Generale ha anche illustrato alcuni progetti cui l’InCE intende lavorare durante la presidenza Serba per il 2025, in particolare nel settore della diplomazia giuridica e della connettività

Dal Mas ha ringraziato il Ministro Blanár per il tradizionale ruolo della Slovacchia nell’InCE, in particolare a sostegno del processo di ‘integrazione europea per il rafforzamento della stabilità regionale, e auspicato un rafforzamento della cooperazione durante il suo mandato.

Il Ministro Blanár ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’InCE e ha confermato che la Slovacchia è pronta a collaborare per un futuro più stabile e prospero per l’Europa, senza divisioni. Ha annunciato il suo impegno concreto per contribuire al successo della Presidenza serba, in particolare per quanto riguarda l’integrazione Europea dei Balcani occidentali.

Questa visita fa parte di una missione che prevede incontri con tutti i Paesi membri dell’InCE, a dimostrazione dell’impegno continuo dell’organizzazione nel rafforzare la cooperazione regionale a favore dell’Integrazione Europea.