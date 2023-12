Mittelmoda, il concorso per le scuole di abbigliamento e moda del FVG

Nei padiglioni del Quartiere Fieristico di Udine si è svolta l’undicesima edizione di “Mittelmoda District”, il progetto organizzato da Mittelmoda International Lab rivolto alle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo abbigliamento e moda della Regione FVG. Al termine della manifestazione formata da diversi momenti formativi e dall’atteso defilè, sono stati premiati i quattro vincitori assoluti dell’edizione 2023, uno per sezione in concorso:

Stilismo abiti – Giulia Clinz – Cl 3D – Liceo Artistico “G. SELLO” – Udine; Texture e Materiali – Giorgia Valentinuzzi – Cl. 4C – Liceo Artistico “E. e U. NORDIO” Trieste; Stilismo accessori – Giada Ferazzutti – Cl. 3G IAM – IPS “G. CECONI” – UDINE; Sviluppo modellistica – Elisa Dragos – Cl. 4I IAM – IPS “G. CECONI” – UDINE

Dopo il saluto di benvenuto, l’evento ha avuto inizio con la proiezione di un video che ha raccontato in pillole i 30 anni di storia dell’International Lab of Mittelmoda, il contest “senior” per gli studenti universitari aspiranti stilisti di tutto il mondo da cui l’evento District regionale ha preso forma 11 anni fa. Uno spazio è stato poi dedicato a moda, creatività, impresa e sostenibilità a partire dall’intervento del designer di calzature Andrea Buiatti di Udine, a cui sono seguite le testimonianze di Benedetta Terraneo, Business Manager dell’azienda goriziana Miko e di Nicola Masolini per Re-49, realtà di Gonars, che hanno raccontato le loro aziende e i progetti sviluppati assieme in un’ottica di sostenibilità, toccando un tema così tanto attuale ed urgente anche – e soprattutto – nel mondo del fashion.

L’attenzione si è spostata in seguito su una parte molto attesa, dedicata a GO2025, Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, con la presenza sul palco di una testimonial d’eccezione: la stilista Matea Benedetti, nonché docente all’Università di Lubiana e fondatrice del brand Benedetti Life. Matea si è raccontata, in un dialogo e un confronto con Patrizia Artico, Assessore alla Capitale Europea della Cultura del Comune di Gorizia, accompagnando i ragazzi in un viaggio internazionale ed interculturale sulla concezione di moda e di creatività. Patrizia Artico ha fatto inoltre riferimento all’ipotesi concreta su cui si sta lavorando, anche su suggerimento di Maurizio Tripani, Segretario Generale di Mittelmoda International Lab, di riportate sulla scena di Gorizia in occasione di GO2025 il concorso senior internazionale Mittelmoda, che si accinge a festeggiare la sua 30^ edizione.

Mittelmoda District ha avuto anche quest’anno una guest school post-secondaria, per presentare agli studenti le future opportunità di studio dopo le superiori. Ospite è stato l’ISTITUTO SECOLI di Milano, una realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama italiano ed estero per l’alta formazione nella moda, che ha fatto sfilare le collezioni di alcuni talentuosi Alumni.

Mittelmoda District è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della Venezia Giulia– Azienda Zona Franca – Fondo Gorizia e con il supporto logistico di Udine e Gorizia Fiere Spa.