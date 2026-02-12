  • Aiello del Friuli
giovedì 12 Febbraio 2026
Economia

Mittelyoung, boom di domande: 238 da 28 Paesi

Il festival è sempre più internazionale. La call internazionale dedicata ad artisti ed ensemble under 30, registra un'impennata di adesioni
Redazione
Autore: Redazione

Mittelyoung si conferma l’hub della nuova creatività europea: la sesta edizione del progetto di Mittelfest nato nel 2021 per valorizzare e sostenere il talento dei giovani, registra un boom di domande con 238 proposte di spettacoli arrivate da 28 Paesi.

La call internazionale era dedicata ad artisti ed ensemble rigorosamente under 30 che ormai riconoscono in Mittelyoung, in scena dal 14 al 17 maggio a Cividale del Friuli, una rampa di lancio verso i migliori palcoscenici internazionali.

Delle candidature ricevute, 110 arrivano dall’estero e da quasi tutti i Paesi ammessi alla selezione, ovvero Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina e Ungheria con qualche sconfinamento in nazioni più lontane come Inghilterra, Francia e Spagna e addirittura Iran, Israele e Perù.

Germania e Paesi Bassi sono, come negli anni precedenti, i paesi con il maggior numero di candidature, rispettivamente 25 e 14, con un exploit della Svizzera che registra 11 domande.

“Anche quest’anno Mittelyoung si conferma uno spazio di sperimentazione e confronto, con un’esplosione di domande dall’Italia, dalla Mitteleuropa e dai Balcani – commenta il direttore artistico Giacomo Pedini. – Se rivolgiamo lo sguardo indietro, questi sei anni di Mittelyoung fanno contare in totale un migliaio di proposte di spettacoli arrivati dall’Europa. Significa che MIttelyoung risponde ad una concreta esigenza italiana ed europea e che occupa un posto unico nel panorama della programmazione per artisti, solidi ed emergenti allo stesso tempo, testimoniata dalla carriera dei giovani che sono passati a Cividale in questi anni.”

Allo stesso tempo, Mittelyoung segna una peculiarità di Mittelfest che sono orgoglioso di lasciare in eredità a chi verrà dopo di me: un vero e proprio festival di quattro giorni, riconosciuto dalla comunità artistica europea, di grande attrattiva e con un profilo unico nel suo genere”.

Tra le proposte di spettacolo arrivate, in prima posizione c’è la prosa con 84 spettacoli, a seguire la danza (78) e la musica (57) e a chiudere il circo, quarta disciplina ufficiale inserita da tre anni nella programmazione Mittelfest.

Anche per il 2026 Mittelfest ha aperto una open call per arruolare ragazzi tra i 18 e i 30 anni nella squadra dei curatores che giudicheranno le proposte di giovani come loro. Sono già al lavoro, infatti, per selezionare i 9 spettacoli di teatro, musica, danza e circo che a Mittelyoung racconteranno la paura, tema scelto da Pedini per l’edizione 2026. I curatores sceglieranno successivamente anche i tre titoli vincitori che torneranno in scena a Mittelfest dal 16 al 26 luglio.

“Il lavoro con il gruppo di curatela è importantissimo e distintivo di Mittelyoung, – continua Pedini – saranno in totale 20 giovani di cui molti nuovi arrivati sia grazie alla collaborazione con i partner sul territorio sia attraverso la open call dedicata. Sono la vera spina dorsale del successo di Mittelyoung, il festival capace di costruire un solido e ricco sistema di relazioni e scambio tra coetanei, curatores e artisti selezionati”.

Ad affiancare i curatores ci sarà la giuria internazionale di esperti di Mittelyoung chiamata a valutare gli spettacoli in scena con uno sguardo competente e attento.

Coordinato dal direttore artistico, il gruppo di curatores 2026 è formato grazie alla collaborazione di Accademia Eleonora Duse Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative, Associazione culturale Arearea, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SNG Nova Gorica (Slovenia), Associazione culturale Circo all’incirca, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Istituto Tecnico Arturo Malignani, Scuola di Danza Erica Bront, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco.

