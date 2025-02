Mobili Fiver vince il German Design Award 2025

Mobili Fiver, azienda specializzata nella produzione di mobili di qualità made in Italy con vendita esclusivamente online, ha vinto il German Design Award 2025 per la collezione outdoor Elena in “Excellent Product Design – Gardening and Outdoor Living” e per alcuni dei prodotti della collezione Emma in “Excellent Product Design – Furniture”.

Il German Design Award 2025 è uno dei premi più prestigiosi a livello globale nel mondo del design. Ogni anno, una giuria composta da esperti internazionali analizza migliaia di progetti provenienti da tutto il mondo, selezionando quelli che meglio combinano estetica, funzionalità e innovazione. Quest’anno, il premio ha un focus speciale sulla sostenibilità e l’economia circolare.

La collezione da esterno Elena, ispirata allo stile scandinavo e realizzata in legno certificato FSC, è stata riconosciuta per il suo design innovativo e rispettoso dell’ambiente. I mobili Elena, resistenti a pioggia e umidità, valorizzano gli spazi outdoor con la stessa cura dedicata agli interni.

Il tavolo rotondo allungabile Emma, in stile industriale, consente di passare agevolmente da 4 a 6 posti, grazie a un sistema di guide scorrevoli e a gambe centrali incrociate in ferro che offrono massima libertà di movimento. Le sedie Emma, impilabili e disponibili in diverse colorazioni, completano la sala da pranzo con un design moderno, adattabile a qualsiasi ambiente.

La collezione Emma include inoltre soluzioni d’arredo per il soggiorno, come i pensili configurabili con ante apribili verso l’alto o il basso, e il mobile TV sospeso con ante diagonali e passacavi per una perfetta organizzazione dello spazio, infine la parete soggiorno configurabile in diverse soluzioni.