Molino Moras festeggia 120 anni di storia e raccoglie 5.000 euro per gli Empori della Solidarietà

Centovent’anni di storia, di lavoro e di farina che profuma di casa.

Sabato 8 novembre, nella cornice di Villa Manin Guerresco a Clauiano, Molino Moras ha celebrato il suo 120° anniversario con una serata di beneficenza organizzata in collaborazione con gli Empori della Solidarietà della Caritas Diocesana di Gorizia, raccogliendo 5.000 euro destinati al sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio.

Un risultato concreto e simbolico, che racchiude lo spirito con cui l’azienda di Trivignano Udinese, oggi guidata da Nicoletta Moras insieme alle figlie Anna e Sara Pantanali, continua a vivere la propria missione: unire tradizione e innovazione con un impegno autentico verso la comunità.

“Questi 120 anni rappresentano molto più di un traguardo: sono la prova che i valori tramandati possono ancora generare futuro,” ha dichiarato Anna Pantanali, responsabile Ricerca & Sviluppo di Molino Moras. “Il contributo raccolto è frutto della collaborazione con gli Empori e della partecipazione di chi, come noi, crede che fare impresa significhi anche restituire valore al territorio.”

Una storia che attraversa il tempo

Tutto inizia nel 1905, quando Geremia Moras prende in gestione il molino comunale di Trivignano Udinese, mosso allora da mole ad acqua e cuore pulsante della vita del paese.

Negli anni della Grande Guerra, il figlio Giacomo porta avanti l’attività giorno e notte, mantenendo viva la produzione per tutta la comunità.

Col passare delle generazioni, il molino resiste a guerre, crisi e mutamenti del mercato, crescendo con la forza di chi crede nel proprio mestiere e nel valore della farina buona.

Negli anni ’60, mentre molti molini della Bassa Friulana chiudono, Molino Moras sceglie di innovare senza perdere la propria anima artigiana.

E nel 2010, con l’arrivo alla guida di Nicoletta Moras, inizia una nuova era: quella delle donne della famiglia Moras, oggi rappresentate anche dalle figlie Anna e Sara Pantanali, protagoniste della sesta generazione di mugnai friulani.

La solidarietà come modo di essere impresa

Dal 2020, Molino Moras sostiene gli Empori della Solidarietà, una rete che offre supporto a centinaia di famiglie del Friuli Venezia Giulia attraverso un modello innovativo e dignitoso di distribuzione alimentare.

La serata dell’8 novembre ha rappresentato un nuovo capitolo di questa collaborazione: 5.000 euro raccolti che serviranno a finanziare i progetti futuri della rete e ad ampliare la capacità di aiuto degli Empori.

Durante l’evento, il molino ha presentato la “Farina Autentica del Friuli Tipo 0”, un prodotto a chilometro zero nato dalla filiera corta regionale, pensato per pane, pizza, focacce e dolci lievitati con maturazioni di 24/48 ore.

La farina, racchiusa in un pack celebrativo dedicato ai 120 anni, è stata donata alla fine della serata a tutti i sostenitori intervenuti alla festa come simbolo di ringraziamento e riconoscenza.

“Il sostegno di Molino Moras non è solo economico,” ha spiegato Adriano Tropea, referente degli Empori della Solidarietà. “È un gesto che racconta un modo diverso di fare impresa: attento, umano, radicato nella comunità. La farina non è solo un bene materiale, ma la base della cultura alimentare e della storia familiare di ogni persona. Questa collaborazione rappresenta un messaggio di dignità e di cura verso il prossimo, e un modello concreto di impegno sociale strutturato, capace di ispirare altre imprese del territorio.”

La raccolta fondi proseguirà anche nei prossimi mesi, coinvolgendo clienti, fornitori e amici del molino. Tutti i dettagli sono pubblicati sulla homepage del sito aziendale: www.molinomoras.it.

Molino Moras, una storia che continua a crescere

Dal 2022, Molino Moras è una Società Benefit, una forma d’impresa che integra nel proprio statuto obiettivi di beneficio comune accanto a quelli economici.

Guidata da Nicoletta Moras insieme alle figlie Anna e Sara Pantanali, rappresentanti della sesta generazione di mugnai friulani, l’azienda continua a promuovere un modello di crescita fondato su sostenibilità, filiera corta e innovazione responsabile.

Con un team di 12 persone, Molino Moras produce farine di alta qualità da grano tenero, valorizzando il territorio friulano e le relazioni costruite in oltre un secolo di storia.

Nel 2024 ha registrato un fatturato di oltre 2,4 milioni di euro, con l’89% delle vendite nel canale professionale (panifici, pizzerie, ristoranti e grossisti) e un e-commerce in crescita del +22%, oggi quasi un terzo delle vendite dirette.

Come Società Benefit, l’azienda misura e comunica ogni anno i risultati del proprio impatto economico, sociale e ambientale attraverso la Relazione d’Impatto, confermando la volontà di fare impresa in modo trasparente e rigenerativo.

Nel 2024, il 73% del valore economico è stato redistribuito alla filiera locale e il 15% ai collaboratori, a testimonianza di un modello che mette le persone e la comunità al centro.