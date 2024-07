Monaco accetta la sfida: la Terza corsia della A4 sarà sicura e moderna

“E’ un grandissimo onore ricevere l’incarico di Presidente di Autostrade Alto Adriatico, concessionaria autostradale tra le più importanti in Italia e che porta in dote i 95 anni di storia di Autovie Venete, in prima fila per il potenziamento delle infrastrutture del Nordest e del Paese”. Sono queste le prime parole da neo presidente di Società Autostrade Alto Adriatico dell’avvocato Marco Monaco.

“Ringrazio per la fiducia i presidenti del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e del Veneto Luca Zaia – continua Monaco – e i rappresentanti dei soci intervenuti all’assemblea. Chi mi ha preceduto ha svolto un ottimo lavoro nel completamento del passaggio da Autovie ad Autostrade. Sarà mio compito ricevere questo testimone e portare questa Società ad affrontare nuove sfide complesse nel mondo autostradale, in un periodo storico in cui le infrastrutture e la logistica giocano un ruolo chiave nel tessuto produttivo dei territori e nell’economia dell’intero Paese. Questa sfida è anche e soprattutto la realizzazione della terza corsia della A4, un’opera fondamentale da e verso il Nord Est Europa lungo il Corridoio Mediterraneo”.

“Ho il dovere di credere – conclude Monaco – che la sinergia dei vari attori istituzionali, dal Governo al Commissario delegato Fedriga, ai Soggetti attuatori, ai Presidenti di Regione, fino ai Sindaci coinvolti, sia fondamentale per raggiungere insieme l’obiettivo finale ovvero quello di rendere questa arteria moderna, sicura e adeguata ai transiti che la attraversano. E’ un dovere morale nei confronti di chi utilizza la rete autostradale accelerare la conclusione delle opere”.

In alto Monaco (al centro) con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società