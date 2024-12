Monfalcone continua a crescere. In arrivo oltre un milione e trecentomila euro per lo sviluppo della città

Una partita che vale oltre 1.300.000 euro di contributi che presto arriveranno nelle casse comunali per migliorare diverse aree della città, con interventi dedicati a strade e marciapiedi, infrastrutture e sport.

Il Comune di Monfalcone nelle ultime settimane è risultato infatti destinatario di ben 4 finanziamenti che consentiranno di concretizzare progetti rientranti nel più ampio piano di sviluppo urbano che l’Amministrazione sta portando avanti negli ultimi anni.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a catalizzare su Monfalcone una nuova iniezione di risorse che ci consentiranno di migliorare alcune aree della città – rileva l’assessore alle Priorità Strategiche per lo Sviluppo Urbano e già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Un risultato che conferma la capacità progettuale del nostro Comune e ci permette di riqualificare strade, marciapiedi e il parcheggio di Marina Nova che necessitano di interventi radicali e di valorizzare ulteriormente l’Area Verde con nuove attrezzature per lo sport”.

Monfalcone si distingue a livello nazionale per il progetto presentato per il bando “Sport di Tutti – Parchi 4-14”, classificandosi ottava in graduatoria tra 190 candidature risultate idonee e unico Comune del Friuli Venezia Giulia ammesso al finanziamento.

Promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, il bando prevede la creazione di nuove aree attrezzate per attività ludico-motorie e sportive nei parchi pubblici, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni e, su queste basi, il Comune ha quindi pensato di valorizzare ulteriormente con nuove attrezzature sportive l’Area Verde di via Valentinis, che risponde ai requisiti previsti dal Ministero quali, tra gli altri, l’assenza di barriere architettoniche e un efficiente impianto di illuminazione che consente di praticare sport anche in orario serale.

Il progetto ha un valore di 122.000 euro, di cui il 25% saranno coperti da fondi comunali.

“Valorizzeremo ulteriormente l’Area Verde creando una palestra a cielo aperto per i giovani e per le persone con disabilità, promuovendo inclusività e corretti stili di vita. Abbiamo avuto modo di appurare che le palestre all’aperto che abbiamo già installato ad Aris, nel Parco della Rimembranza e a Marina Julia sono particolarmente apprezzate dagli sportivi e grazie a questo nuovo finanziamento potremo offrire ai monfalconesi ulteriori spazi per la loro crescita fisica e cognitiva, rafforzando l’impegno del Comune per promuovere lo sport e il benessere” – ha precisato Cisint.

500.000 euro arriveranno anche dalla Regione per la realizzazione di un parcheggio di scambio a servizio della fruizione turistico-ricreativa e delle società sportive presenti nell’area costiera di Marina Nova.

“Risolveremo un altro punto nero della città – chiarisce Cisint – ricostruendo completamente l’area di sosta adiacente alla società di Kayak, che presenta importanti problemi dovuti al ristagno di acqua e ai sottoservizi.

Entro settembre le associazioni sportive e ai bagnanti potranno parcheggiare in tutta sicurezza – anche grazie a un efficiente impianto di illuminazione – nella nuova area, che andrà a migliorare ulteriormente l’attrattività di Marina Nova, un tempo abbandonata al degrado e chiusa alla balneazione e con spiaggia ormai inesistente. Un intervento che prevede l’utilizzo di sistemi di pavimentazione drenante nel pieno rispetto del Piano Paesaggistico Regionale e che avvieremo coinvolgendo prima gli stakeholder, per ascoltare le loro considerazioni e valutare eventuali proposte per rendere il parcheggio ancora più funzionale secondo le proprie esigenze”.

Il finanziamento più consistente, pari a 702.000 euro, il Comune lo ha ricevuto dalla Regione attraverso due distinti contributi per la riqualificazione di strade e marciapiedi in diverse aree della città.

232.000 euro saranno impiegati per la sistemazione del porfido rovinato in via Sant’Ambrogio e per il rifacimento della strada di via Bagni Nuova che dal ponte porta a Marina Nova, deteriorata dalle radici dei pini adiacenti al percorso viario, e il tratto che da via Brancolo porta a via delle Giarrette, che attualmente presenta problemi di avvallamento.

Verranno inoltre completati i lavori, già avviati, per ripristinare il marciapiede ciclopedonale che collega viale Oscar Cosulich al Porticciolo Nazario Sauro.

470.000 euro verranno destinati al miglioramento di strade e marciapiedi su via Fontanot, tra via Matteotti e via Toti, l’incrocio tra viale San Marco e via Bixio, tra via dell’Istria e via Aquileia e l’incrocio tra via Tartini e Valentinis, su via Boschetti e Brancolo e su via Nievo.

“Abbiamo pensato di distribuire equamente i fondi in città dando priorità a strade e marciapiedi che maggiormente necessitano interventi tempestivi – conclude Cisint. Stiamo già intervenendo in diverse zone; partiranno nei primi giorni di febbraio gli interventi in via Aulo Manlio a via Crociera e in via Marzio Moro e via Pucino e continueremo a ricercare soluzioni per risolvere ulteriori situazioni di criticità. Un impegno concreto per migliorare la sicurezza e la viabilità e per rendere la città sempre più accessibile alle persone con disabilità”.