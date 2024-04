Monfalcone leader in regione per l’acquisizione di fondi comunitari

Il Comune di Monfalcone raccoglie i primi frutti dei bandi della nuova programmazione europea 2021-2027 a seguito della pubblicazione, in queste settimane, dei relativi risultati e, con ben 9 proposte progettuali approvate, per quasi un milione 300 mila euro, si conferma ente leader in Friuli Venezia Giulia nella capacità di acquisire fondi comunitari.

Il primo a partire è il progetto BiopressAdria, un progetto dal valore complessivo di 2 milioni 380 mila euro, di cui Monfalcone è capofila con 417 mila euro di budget, che ha visto l’incontro, questa mattina a Monfalcone, fra i partner, durante il quale sono state definite in dettaglio le diverse attività previste. Presenti, oltre al Comune, le istituzioni pubbliche di Spalato e Dubrovnik, il Consorzio Universitario di Venezia, il Consorzio per la gestione dell’area marina protetta di Porto Cesareo in Puglia, nonché organismi scientifici come Selc di Venezia e l’Associazione per lo sviluppo sostenibile Sunce di Spalato e, collegati in videoconferenza, il Parco delle Incoronate.

Le attività si concentreranno sulla tutela costiera dell’Adriatico, sviluppando la sperimentazione di successo già attuata nel Golfo di Panzano con la piantumazione di fanerogame e le boe ecologiche che, dalla prossima estate, torneranno ad essere presenti nel tratto di mare fra le marine di Panzano e l’Isola della Cona.

Elemento innovativo sarà anche la geolocalizzazione della costa e l’attivazione di un app dedicata ai diportisti per orientare il turismo a muoversi rispettando i vincoli naturalistici.

Il progetto BiopressAdria si collegherà anche all’iniziativa Artemis che vedrà Monfalcone coinvolta in un partenariato fra città mediterranee e istituti scientifici. Ne ha sottolineato il significato il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che ha rilevato come “attraverso tutte queste progettualità, il Comune intende valorizzare il fatto di essere il Punto Più A Nord Del Mediterraneo anche come luogo d’incontro fra regioni e territori, con l’obiettivo di dar vita a progettualità congiunte.

Le questioni più complesse, come quelle relative alla protezione del mare, del litorale e dell’ambiente, si risolvono solo mettendo assieme le diverse esperienze”. Il sindaco Cisint ha anche osservato che nel programma Italia-Croazia sono state presentate oltre 150 proposte e il fatto di essere entrati nel ristretto numero delle progettualità approvate conferma il valore delle iniziative presentate.

E’ stato anche illustrato il programma degli eventi di promozione delle attività progettuali, fra cui spicca la Barcolana, in programma dal 4 al 13 ottobre e nella settimana precedente a Bruxelles durante gli Open Day europei. Il 16 e 17 maggio, inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “Scienza Under18″ verranno allestiti uno stand e un laboratorio naturalistico legato al progetto Eco2Smart.