Monfalcone per la nautica sostenibile: entro metà giugno operativo lo stabilimento Northern Light Composites

Composites (nlcomp).

Questa mattina il Sindaco Luca Fasan e l’Assessore allo Sport Fabio Banello hanno incontrato il co-founder e direttore operativo Piernicola Paoletti e il manager del Gruppo Samer, nonché consigliere nel CdA di nlcomp, Marco Gobbo, per un aggiornamento sui lavori dello sede, la cui prima pietra è stata posata lo scorso luglio.

Nlcomp è una startup insediata in città che ha scelto di realizzare un impianto industriale dedicato alla produzione di imbarcazioni utilizzando il nuovo materiale composito rComposite, alternativo alla vetroresina, contribuendo in modo concreto alla transizione ecologica nel settore nautico.

“Ragazzi giovani che hanno pensato non solo a creare qui la loro impresa, ma a fondare le proprie radici nel nostro territorio – ha osservato il Sindaco Luca Fasan –. Un progetto ambizioso, con una visione e un’idea concreta, sostenuto da un grande gruppo come quello Samer. Oggi non vediamo l’ora di vedere la sede terminata e, pensando al lungo periodo, sarà molto importante avvicinare sempre di più i giovani al mare e alle aziende del nostro territorio. Monfalcone è una realtà sempre più attrattiva per l’industria della nautica e, grazie a una visione strategica, stiamo consolidando il ruolo della città nel panorama nazionale e internazionale del settore”.

Marco Gobbo, manager del Gruppo Samer e consigliere nel CdA di nlcomp, ha confermato che “i lavori stanno procedendo bene e si prevede l’inaugurazione del sito tra fine maggio e inizio giugno. L’area, inoltre, svilupperà ulteriori iniziative imprenditoriali legate ai servizi per la nautica da diporto del territorio che, a brevissimo, verranno ufficialmente presentate alla stampa e alla platea di diportisti interessati”.

L’edificio, completamente ecosostenibile, è composto da un capannone di circa 500 metri quadrati con annessi uffici, situato nel “lotto numero 1” del Canale Est-Ovest.

Il direttore operativo Piernicola Paoletti ha sottolineato che “ oltre all’inaugurazione della struttura, verrà presentata l’“Offshore 34”, la prima imbarcazione realizzata interamente a Monfalcone, che sarà utilizzata durante la prossima stagione sportiva”

L’Assessore Fabio Banello ha poi aggiunto che “l’imbarcazione rappresenta uno strumento importante non solo per la pratica sportiva, ma anche per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. In aggiunta il tutto è realizzato da un team formato da giovani sportivi imprenditori”.

Monfalcone continua quindi il proprio percorso verso un’economia del mare fondata su innovazione, sostenibilità e competitività.