Monfalcone, piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024 -2026

“Un piano per alienare e valorizzare gli immobili chiusi, per ridare vita agli alloggi e consentire alle famiglie di acquistare un immobile a prezzi contenuti” – ha rilevato il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. “Un atto pensato anche per coloro che si vedono scavalcati nelle graduatorie dagli extracomunitari con Isee bassi e famiglie numerose e per evitare le occupazioni abusive, che al momento del nostro insediamento erano ben 13. Eravamo ovviamente intervenuti subito per sanare questa grave situazione, irrispettosa dei diritti delle persone che agiscono nella legalità, liberando tutti gli alloggi occupati e ora, con questo nuovo provvedimento, vogliamo dare alle persone l’opportunità di avere una casa di proprietà e, al contempo, recuperare alcuni immobili che attualmente si trovano in stato di degrado, nella continuità del progetto di valorizzazione dell’intera città, che, negli ultimi sette anni, ha visto la realizzazione di opere e la riqualificazione di diverse aree che ne hanno cambiato completamente l’aspetto”.

La giunta ha infatti adottato il Piano nel corso dell’ultima seduta, dando il via alla classificazione automatica degli immobili oggetto del provvedimento come patrimonio disponibile per i quali non sarà necessaria la modifica della destinazione urbanistica.

Per il 2024 si prevede quindi la vendita di 10 alloggi a Panzano in gestione ad Ater, tre terreni in via dei Castellieri e Dei Laghi e una porzione di area in via Dei Bagni, nel 2025 è prevista l’alienazione di ulteriori alloggi a Panzano e un immobile in via dei Castellieri, per un totale complessivo stimato di 510.570 euro.

“Abbiamo elaborato un Piano per le alienazioni e la valorizzazione di alcune proprietà comunali anche per venire incontro alle esigenze di una città ad alta densità abitativa come Monfalcone” – dichiara l’assessore al Patrimonio, Antonio Garritani. “In quest’ottica, abbiamo anche messo a disposizione dei cittadini gli alloggi di Casa Mazzoli – che abbiamo strappato dal degrado – prevedendo canoni a prezzo calmierato e abbiamo ascoltato gli inquilini di alcuni degli appartamenti in gestione ad Ater, i quali hanno evidenziato la volontà di acquistare gli alloggi, pertanto, anche nel prossimo anno, procederemo alla vendita di alcuni immobili che sono attualmente regolarmente occupati”.

Dal 2016 al 2023 sono 24 gli alloggi che il Comune di Monfalcone ha alienato, incassando quasi 800.000 euro, ha recuperato 34 alloggi, tra cui Casa Mazzoli, e sono attualmente in fase di progettazione i lavori per il recupero di ulteriori 26 appartamenti.

Rientrando nel precedente Piano, è attualmente in corso l’esperimento di gara per l’alienazione – mediante asta pubblica – di terreni di proprietà comunale, soggetti ad uso civico Il primo, con una superficie catastale di 670 metri quadri sito in via dei Castellieri, presenta un prezzo di partenza d’asta di 38.880 euro; il secondo, in via dei Laghi con una superficie catastale di 325 metri quadri, parte da 21.870 euro; il terzo, sempre sito in via dei Laghi, conta una superficie catastale di 440 metri quadri e ha un prezzo di partenza di 17.820 euro. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato alle ore 10:00 del giorno 4 marzo 2024.