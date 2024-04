Monfalcone polo della nautica: “battezzata” la Ecoracer 30

Monfalcone si conferma polo innovativo e tecnologico della nautica. Oggi il battesimo dell’Ecoracer 30, la barca a vela “manifesto” della tecnologia e dei materiali che sostituiscono la vetroresina per rendere un’ imbarcazione completamente riciclabile realizzata a Monfalcone da nlcomp®️.

A presentare la stagione velica dell’imbarcazione i quattro giovani “eroi” dell’ecoracer: Andrea Paduano, ingegnere esperto di scienza dei materiali, Sergio Caramel, ingegnere aeronautico e Piernicola Paoletti e Fabio Bignolini, velisti e cuore e mente del progetto.

“Siamo sul mare a celebrare i giovani, la nautica e lo sport – le parole del sindaco Cisint – un binomio di cui Monfalcone si è fatto promotore. Quando, quattro anni fa, Piernicola e Fabio sono venuti da me con un progetto sulle fibre di lino abbiamo capito subito, coinvolgendo anche il Consorzio Economico, il valore di ciò che questi ragazzi avevano in mente. Oltre alla capacità velica indiscussa c’era e c’è molta capacità imprenditoriale, intelligenza e tenacia. Avevano bisogno di ‘finestre’ economiche per portare avanti il loro sogno e la bontà del loro progetto e del loro talento gli hanno consentito in meno di quattro anni di entrare nel mondo della nautica e in cantieri storici di grande prestigio. Queste eccellenze vanno sostenute durante tutto il loro percorso e sono certa che anche a Monfalcone gli ‘addetti ai lavori’ dei Marina sapranno cogliere questa occasione.

L’evento di oggi è esempio plastico di come investendo sui giovani l’Italia possa davvero crescere e credere nel futuro”.

“Siamo fieri di essere parte del progetto ecoracer – conclude Cisint – progetto che dimostra ancora una volta la bontà e la produttività del nostro territorio nella nautica. Questi ragazzi hanno scelto Monfalcone, che guarda allo sviluppo di tecnologie e giovani aziende, oltre che di processi di formazione sui temi nautici. La nostra città offre e ha ancora molto da offrire agli armatori e alle imprese che cercano spazi e la possibilità di operare in un contesto di filiera. La nautica da diporto è prioritaria per questa amministrazione e per questa Regione”.