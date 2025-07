Monfalcone punta sulla nautica

Il tema della nautica a Monfalcone è stato al centro dell’incontro che si è svolto lunedì mattina tra il sindaco, Luca Fasan, insieme al referente dell’Ufficio Economia Blu del Comune, Giorgio Pinelli, Maurizio Caradonna in rappresentanza del Polo Tecnologico Alto Adriatico e i vertici del Maritime Technology Cluster FVG – MareFVG, con il presidente Massimiliano Ciarrocchi, l’amministratore delegato Giuseppe Coronella e la Cluster Manager Simonetta Greco, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra gli enti e gettare le basi per una progettualità condivisa in un settore strategico per la città e centrale nella crescita del comparto.

La finalità congiunta è rafforzare la cooperazione tra pubblico, imprese, sistema della ricerca, mondo della formazione e stakeholder economici, valorizzando appieno il potenziale produttivo, occupazionale e territoriale della città.

“Monfalcone è pronta a giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo del Distretto Nautico regionale” – ha evidenziato il sindaco Fasan. “La nostra città possiede tutte le caratteristiche per essere un punto di riferimento nel settore della nautica, non solo per la storia cantieristica che ci contraddistingue, ma per un presente fatto di innovazione, imprese di eccellenza che hanno scelto di insediarsi sul nostro territorio perchè qui hanno trovato opportunità di sviluppo concrete e una forte visione strategica, che stiamo portando avanti anche grazie alla costante collaborazione con i portatori di interesse di questo settore. L’incontro con il Cluster MareFVG va verso questa direzione: continuiamo a costruire e rafforzare alleanze tra pubblico, privato, mondo della formazione e della ricerca, per generare opportunità di crescita, occupazione e nuove prospettive di restare sul territorio, soprattutto per i più giovani.

Investire sulla Blue Economy significa investire sull’avvenire della città, con l’obiettivo di creare valore duraturo e di rendere Monfalcone un centro per la nautica competitivo e aperto all’innovazione”.

Nel corso della seduta è stato evidenziato come Monfalcone rappresenti già oggi un centro di eccellenza nel settore della cantieristica nautica, con un focus crescente sulla sfera del lusso.

Inoltre, un recente studio promosso dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e dal COSEVEG ha confermato la città come il polo ideale per la nascita e lo sviluppo del Distretto Nautico regionale, grazie a una serie di caratteristiche distintive.

Un’attenzione crescente verso la città da parte degli addetti ai lavori grazie alla densità di posti barca pari a 197,6 per chilometro di costa, circa dieci volte superiore alla media nazionale, un litorale particolarmente favorevole allo sviluppo delle marine, la presenza di importanti realtà imprenditoriali internazionali come Beneteau e Alpha Custom Yachts, – brand messicano di rilievo mondiale nella nautica di lusso – attive nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni di alta gamma e un comparto produttivo in crescita che in città già oggi impiega oltre 2.500 addetti.

Si è discusso anche delle ricadute concrete, a breve e medio termine, dei progetti in corso e futuri – in particolare nell’area A2A – con un focus su formazione, innovazione e occupazione. In questa prospettiva, si è confermata la volontà comune di strutturare un percorso di stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte, ampliando il lavoro già avviato con il tavolo tecnico sulla nautica e coinvolgendo progressivamente tutti gli stakeholder del settore.