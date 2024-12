Monfalcone: tariffa zero per sedie e tavoli su suolo pubblico anche nel 2025

Il Comune di Monfalcone al fianco delle piccole Partite Iva del territorio con azioni concrete per favorirne l’attività. Anche per il 2025 Monfalcone sarà l’unica città in regione in cui l’occupazione di aree pubbliche disponibili in prossimità dei locali per posizionare tavoli e sedie sarà gratuita.

È quanto ha deliberato la giunta comunale confermando l’azzeramento della tariffa del canone unico patrimoniale per le occupazioni temporanee di tavoli e sedie su suolo pubblico, con l’obiettivo di continuare a supportare le attività commerciali e le imprese di pubblico esercizio; una misura che al contempo mira a promuovere l’attrattività dei locali cittadini – che avranno quindi a disposizione, gratuitamente, più spazio per accogliere i clienti – e contribuisce al rilancio del tessuto economico locale.

“Monfalcone si conferma unica città in regione a “tariffa 0” per gli esercizi commerciali e di somministrazione per il posizionamento di tavoli e sedie su suolo pubblico disponibile nelle prossimità dei locali, allo scopo di testimoniare la vicinanza dell’amministrazione ai commercianti monfalconesi” – rileva l’assessore alle Priorità Strategiche per lo Sviluppo Urbano, Anna Maria Cisint. “Questo provvedimento, adottato per la prima volta durante la pandemia, era nato per garantire gli spazi e il distanziamento necessari per adempiere alle prescrizioni sanitarie durante il periodo di restrizioni dovute al Covid.

Da allora, abbiamo deciso di proseguire su questa strada per continuare ad offrire un vantaggio economico ai commercianti, consentendo loro di risparmiare sulla tassa comunale e di aumentare i posti a sedere, avendo quindi l’opportunità di accogliere più clienti. Un impegno concreto che dimostra quanto Monfalcone sia una città che investe nel benessere dei suoi cittadini e nel sostegno alla crescita delle attività economiche locali”.

“La costante collaborazione con le attività commerciali è stata uno degli obiettivi strategici che abbiamo portato avanti già dal nostro insediamento” – ha specificato l’assessore al Commercio, Luca Fasan. “In questi anni, abbiamo condiviso con i commercianti i percorsi per avviare politiche finalizzate al supporto delle loro attività, destinando oltre un milione di euro di fondi comunali per la riqualificazione dei negozi attraverso ben quattro contributi erogati ai commercianti già nel corso del primo mandato e mantenendo sempre una particolare attenzione alle attività di prossimità, che spesso sono a conduzione familiare e rappresentano una parte rilevante del tessuto produttivo della città. Azioni volte a sostenere un settore profondamente cambiato anche a causa del commercio elettronico. Anche molte delle iniziative culturali e ricreative promosse dal Comune sono realizzate allo scopo di generare ricadute positive sulle attività produttive e commerciali.

In un periodo storico in cui fare impresa è sempre più complesso e oneroso, confermando l’azzeramento del canone unico patrimoniale vogliamo dimostrare, ancora una volta, di essere dalla parte di chi lavora, investe e crede nelle potenzialità commerciali di Monfalcone”.

Per garantire che i benefici economici siano concessi a chi rispetta le regole, le nuove occupazioni temporanee o la proroga di quelle già autorizzate verranno concesse, con apposita autorizzazione, ai richiedenti che siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti e che non abbiano debiti pregressi con il Comune.